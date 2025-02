Criminoso e comparsa realizaram um assalto com carro da Águas do Rio - Reprodução

Criminoso e comparsa realizaram um assalto com carro da Águas do RioReprodução

Publicado 15/02/2025 12:29

Rio - Um carro da Águas do Rio foi roubado, na manhã desta sexta-feira (14), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e usado pelos criminosos para assaltar um segundo veículo em Anchieta, na Zona Norte do Rio.

O carro era dirigido por um funcionário que prestava um serviço na Rua Paraguai. No fim da manhã, ele foi abordado por um criminoso armado que bateu no vidro e anunciou o assalto.

De acordo com a Águas do Rio, a concessionária prestou apoio ao funcionário, que passa bem. Além do carro, foram levados o celular da empresa, a mochila e a CNH.

Um pouco mais tarde, já em Anchieta, na Zona Norte, câmeras de segurança flagraram o momento em que os criminosos usaram o veículo roubado para cometer outro crime. Veja:

Carro da Águas do Rio é usado em assalto em Anchieta após ser roubado em Belford Roxo



Nas imagens, é possível ver o momento em os criminosos param ao lado de um segundo veículo, um deles sai do carona, com a arma em punho, e anuncia o assalto. Crédito: Reprodução pic.twitter.com/wXdhLdjOy3 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 15, 2025 Nas imagens, é possível ver o momento em os criminosos param ao lado de um segundo veículo, um deles sai do carona, com a arma em punho, e anuncia o assalto.

As três pessoas que estavam no carro saem com as mãos para o alto, assustadas. Já o comparsa dá partida com o veículo da Águas do Rio.

Por meio de nota, a Águas do Rio informou que teve um veículo da sua frota roubado na manhã desta sexta, quando também fez o Registro de Ocorrência na Polícia Civil. A concessionária destacou que “cabe às autoridades policiais investigar a relação desse crime com o assalto praticado em Anchieta” e que “prestou apoio ao funcionário vítima dos criminosos, que passa bem, e está à disposição das autoridades policiais para colaborar com a investigação do caso".

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.