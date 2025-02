MPT e PF fiscalizam barracões na Cidade do Samba - Reprodução

MPT e PF fiscalizam barracões na Cidade do SambaReprodução

Publicado 18/02/2025 11:03 | Atualizado 18/02/2025 12:34

Rio - O Ministério Público do Trabalho (MPT) e a Polícia Federal realizam, nesta terça-feira (18), uma operação para verificar as condições de trabalho na Cidade do Samba, no Santo Cristo, Região Central do Rio.



Uma força-tarefa composta por Auditores Fiscais do Trabalho e agentes da PF faz a fiscalização nos barracões das agremiações do Grupo Especial. O local abriga a produção dos carros alegóricos e fantasias do Carnaval.



De acordo com o MPT, a Cidade do Samba recebe atenção especial nesta época do ano, quando a demanda por mão de obra aumenta significativamente, "para que a festa não ocorra às custas da exploração de trabalhadores".