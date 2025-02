O ônibus descia a Rua Almirante Alexandrino, quando atingiu o bonde que seguia no sentido contrário - Reprodução/TV Globo

Publicado 21/02/2025 12:41 | Atualizado 21/02/2025 13:10

Rio - Um ônibus bateu em um bonde, no fim da manhã desta sexta-feira (21), na descida de Santa Teresa, na Região Central do Rio. Até o momento, não há informação sobre feridos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Rua Almirante Alexandrino, na altura do Largo do Guimarães. O ônibus descia pela via e colidiu contra o bonde que vinha no sentido contrário.



Por conta do acidente, a rua foi interditada na altura do número 900. A circulação dos bondes também foi interrompida. Funcionários da Light trabalham no local.

Acidente em 2011

Há pouco mais de um mês, o bonde havia retomado o percurso que chegava até o Largo das Neves. O trajeto estava parado desde 2011, quando um trágico acidente deixou seis mortos.



O acidente foi causado por uma falha mecânica de bonde que estava superlotado e sem freio, saiu dos trilhos, tombou e bateu em um poste. Além das seis vítimas fatais, outras 57 pessoas ficaram feridas.

*Em atualização