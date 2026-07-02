Medicamentos vencidos e 52 garrafas de álcool líquido 70%, cuja venda é proibida pela Anvisa, foram apreendidosDivulgação PCRJ
No local, encontraram diversos medicamentos com prazo de validade expirado expostos para venda. Também foram apreendidas 52 garrafas de um litro de álcool líquido 70%, além de pelo menos dez caixas do produto. De acordo com a polícia, a comercialização desse tipo de álcool ao consumidor é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), devido ao alto risco de inflamabilidade e de acidentes.
Todo o material irregular foi apreendido e encaminhado para perícia.
O proprietário do estabelecimento foi levado à Delegacia do Consumidor (Decon), onde a prisão em flagrante foi formalizada. A investigação prossegue para apurar a origem e a comercialização dos produtos irregulares.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.