Família denuncia assalto durante passeio de moto aquática no Rio - Reprodução TV Globo

Família denuncia assalto durante passeio de moto aquática no RioReprodução TV Globo

Publicado 01/09/2026 15:12

Rio - Um passeio em família pela Baía de Guanabara terminou em prejuízo de cerca de R$ 22 mil no último domingo (30). Um homem e a filha, de 9 anos, foram abordados por três suspeitos que também estavam em motos aquáticas, nas proximidades da Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o relato apresentado à polícia, o pai havia saído de Jurujuba, em Niterói, acompanhado da menina. Quando se aproximaram do Flamengo, ele parou a embarcação para que a filha pudesse mergulhar.



Enquanto a criança estava na água, o homem teria sido cercado pelos criminosos. Segundo as vítimas, um dos suspeitos estava armado. O grupo levou um celular, um cordão de ouro, um relógio e uma caixa de som.



Depois da abordagem, pai e filha retornaram para Niterói. O homem procurou a 79ª DP (Jurujuba), onde registrou a ocorrência. Como o crime aconteceu na região do Flamengo, a investigação foi transferida para a 9ª DP (Catete).



A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os envolvidos no assalto.