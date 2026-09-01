Família denuncia assalto durante passeio de moto aquática no RioReprodução TV Globo
Enquanto a criança estava na água, o homem teria sido cercado pelos criminosos. Segundo as vítimas, um dos suspeitos estava armado. O grupo levou um celular, um cordão de ouro, um relógio e uma caixa de som.
Depois da abordagem, pai e filha retornaram para Niterói. O homem procurou a 79ª DP (Jurujuba), onde registrou a ocorrência. Como o crime aconteceu na região do Flamengo, a investigação foi transferida para a 9ª DP (Catete).
A Polícia Civil informou que realiza diligências para identificar os envolvidos no assalto.
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