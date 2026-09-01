Rio - Um homem de 63 anos foi preso nesta terça-feira (1º), acusado de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Agentes do Segurança Presente prenderam o suspeito em um imóvel na Rua Miranda e Brito, após denúncias sobre o seu paradeiro.
Segundo o relato, o crime ocorreu na noite anterior. O homem, que é vizinho da vítima, acabou flagrado quando o irmão da adolescente, de 17 anos, a viu nua e tentou agredir o suspeito, que fugiu. Inconformados com a atitude, os próprios parentes do homem ajudaram na sua localização. Vítima e agressor moravam na comunidade do Pará-Pedro.
Após a denúncia da mãe, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico-Legal (IML), onde exames confirmaram o abuso.
Equipes policiais chegaram ao endereço indicado, onde detiveram o homem em uma área comum do imóvel. Ele acabou levado à 27ª DP (Vicente de Carvalho), recebeu autuação em flagrante e seguiu preso.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna.
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