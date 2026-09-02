Alice de Almeida Ferreira ficou tetraplégica e cega - Arquivo pessoal

Alice de Almeida Ferreira ficou tetraplégica e cegaArquivo pessoal

Publicado 02/09/2026 17:15 | Atualizado 02/09/2026 22:02

Rio - Pais de Alice de Almeida Ferreira, de 7 anos, cobram justiça ao alegarem que a criança ficou tetraplégica e cega após um erro médico ocorrido no Hospital de Clínicas Mário Lioni, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em fevereiro de 2025. Em entrevista a O DIA, Thiago Ferreira da Silva, de 43 anos, relata a luta ao lado da mulher, Bruna Moreira de Almeida, de 37, em busca de tratamento adequado à filha.

Segundo Silva, a menina precisa de terapias de reabilitação e a família não consegue levá-la para casa porque o imóvel fica no terceiro andar, sem acessibilidade. Além disso, ressalta dificuldades para obter suporte da Amil, responsável pela unidade de saúde.

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Atualmente, Alice está internada no Hospital Pasteur, no Méier, Zona Norte. "Queremos justiça e o tratamento digno para Alice. Hoje estamos há mais de dois meses no Hospital Pasteur. A Alice já tem condições de alta desde o dia 8 de julho e a gente não pode retornar para nossa casa porque ela é no terceiro andar e não tem [acessibilidade], [o acesso [é] só por escada. E hoje o quadro da Alice é de tetraplegia. Ela não anda, não fala e não enxerga."



"Tem o risco da gente subir e descer com ela da escada e acabar causando uma queda e machucar ainda mais. E o problema é que a Amil nega todo momento a dar um suporte pra gente. Ela propôs o pagamento de um aluguel, mas queria que fosse no meu nome. Eu teria que ser o locatário e eu não consigo. Então eles se negaram. Depois mandaram a gente buscar na Justiça. E hoje a nossa dificuldade é essa", diz o bombeiro militar.



"Porque aqui no hospital a Alice não tem as terapias que ela precisa. Ela precisa de fisioterapia, reabilitação, terapia visual, terapia ocupacional, fonoaudiologia e neuromodulação. E nada disso ela está tendo durante esse período aqui. Por conta exatamente disso que a gente não tem como retornar para casa e eles não dão o suporte que a gente precisa aqui para ela."



Hospitalização



A situação iniciou no dia 17 de fevereiro do ano passado, quando Bruna levou a filha para a emergência do Hospital de Clínicas Mário Lioni. De acordo com Thiago, apesar de ter vomitado, a criança chegou disposta à unidade de saúde, com quadro relativamente estável. Atualmente, Alice está internada no Hospital Pasteur, no Méier, Zona Norte. "Queremos justiça e o tratamento digno para Alice. Hoje estamos há mais de dois meses no Hospital Pasteur. A Alice já tem condições de alta desde o dia 8 de julho e a gente não pode retornar para nossa casa porque ela é no terceiro andar e não tem [acessibilidade], [o acesso [é] só por escada. E hoje o quadro da Alice é de tetraplegia. Ela não anda, não fala e não enxerga.""Tem o risco da gente subir e descer com ela da escada e acabar causando uma queda e machucar ainda mais. E o problema é que a Amil nega todo momento a dar um suporte pra gente. Ela propôs o pagamento de um aluguel, mas queria que fosse no meu nome. Eu teria que ser o locatário e eu não consigo. Então eles se negaram. Depois mandaram a gente buscar na Justiça. E hoje a nossa dificuldade é essa", diz o bombeiro militar."Porque aqui no hospital a Alice não tem as terapias que ela precisa. Ela precisa de fisioterapia, reabilitação, terapia visual, terapia ocupacional, fonoaudiologia e neuromodulação. E nada disso ela está tendo durante esse período aqui. Por conta exatamente disso que a gente não tem como retornar para casa e eles não dão o suporte que a gente precisa aqui para ela."A situação iniciou no dia 17 de fevereiro do ano passado, quando Bruna levou a filha para a emergência do Hospital de Clínicas Mário Lioni. De acordo com Thiago, apesar de ter vomitado, a criança chegou disposta à unidade de saúde, com quadro relativamente estável.

"Alice só tinha vomitado e depois passou o restante do dia normal, se sentindo bem. Não teve febre, não teve dor. Não teve falta de ar. Não teve nada. O único sintoma que ela teve foi o vômito. E aí a minha mulher a levou ao hospital. Mas ela [Alice] chegou normal. Andando, brincando e conversando. Inclusive, ela pediu para ser rápido o atendimento porque queria almoçar no shopping", recorda ele.



O pai conta que ela foi internada na noite do mesmo dia, após exames constatarem uma pneumonia. "A médica perguntou se a Alice tinha algum problema respiratório, como asma e bronquite. E minha mulher disse que não. Ela achou estranho. A médica pediu uma radiografia, na qual foi constatada uma pneumonia, com o pulmão direito bem tomado já. E ela pediu a internação da Alice."



"Ela já saiu da emergência e já foi direto para o CTI (Centro de Terapia Intensiva). E lá, a Alice começou a ficar agitada, [...] bem nervosa. E com isso, a pressão subindo e a saturação caindo. Ela não ficava com a máscara para poder respirar. Ela ficava nervosa, querendo sair, pedindo para ir embora. Nesse mesmo dia à noite, precisou ser intubada", afirma.



Thiago revela que, no domingo, durante o banho no leito realizado pela equipe de enfermagem, a criança foi extubada acidentalmente. "Na hora de colocar a Alice de lado, não puxaram a corda suficiente do ventilador mecânico. Então, na hora que ela puxou a Alice e virou para o lado, a mangueira do ventilador mecânico desposicionou da garganta da Alice, causando a extubação dela. Minha mulher na mesma hora viu. Ela é enfermeira e trabalhou em CTI, então está acostumada com isso. Então ela viu que tinha causado algo sério e correu para chamar a fisioterapeuta e a médica."



"Quando ela voltou para o quarto, [viu] a enfermeira e a técnica de enfermagem 'congeladas', não tiveram nenhuma reação de tentar socorrer a Alice. E nisso a médica, querendo entender o que estava acontecendo, pediu para [a Bruna] sair do quarto. E ela não queria, mas teve que sair e ficou do lado de fora esperando."



Mesmo no corredor, Bruna relatou ao marido que conseguiu ver a movimentação no quarto, classificando a equipe como "descoordenada". "Foi muita confusão e correria. Equipe totalmente descoordenada, como se não soubesse o que fazer. O termo que ela usou foi que parecia uma feira. Uma gritaria. Gente entrando e saindo. E, para ela, foi aquela cena horrível, porque ela, como enfermeira, como profissional, vendo o que estava acontecendo, e não pôde fazer nada. Foram aproximadamente 30 minutos, pelo que ela conta", relata.



Segundo Thiago, apenas outra doutora conseguiu realizar a intubação da pequena, 40 minutos depois. "Teve uma enfermeira que passou, viu o que estava acontecendo, correu lá embaixo e chamou uma outra médica que era do CTI adulto, que já tinha passado o plantão. E essa outra médica subiu e conseguiu entubar a Alice. Porque a médica que estava não conseguiu. [...] Mas isso já tinha passado uns 40 minutos desde o início do erro."

Alta e reabilitação na clínica



Alice recebeu alta do Mário Lioni no final de maio e os pais a levaram para uma clínica de reabilitação no Jardim Botânico, na Zona Sul. "Porque eu pago o plano dela e eu fui para lá como um cliente normal. Minha filha foi atendida como qualquer outra pessoa seria por conta do plano de saúde. A gente não teve nenhum suporte da Amil", comenta ele.



O pai de Alice detalha as internações da pequena durante esse tempo. "Em outubro, ela teve uma outra pneumonia e a gente veio para o Pasteur e depois ela ficou boa. Nesse período, tirou a traqueostomia e evoluiu bem. Voltamos para a clínica [no Jardim Botânico] e ficamos até dois meses atrás, quando ela passou mal de novo. Retornamos para o CTI do Pasteur porque ela estava com uma pancreatite medicamentosa, por conta de uma medicação que ela toma que é anticonvulsivante. E aqui eles trocaram a medicação, ela entrou em dieta e a pancreatite foi curada. Ficou tudo certo."



No entanto, Alice não pôde voltar para a clínica, onde realizava as reabilitações. "E quando a gente estava para ter alta e retornar para a clínica, eles não aceitaram a gente de volta porque entenderam que já tinha encerrado o ciclo de reabilitação da Alice. A gente não pôde voltar para a clínica e aí começou o nosso drama. Porque a gente não tinha clínica para ir [...] e nem podemos retornar para casa. Ficamos presos. Aqui dentro do Pasteur entramos em contato com o pessoal da Amil, com diretoria, mas [não tivemos] suporte nenhum. A Alice está há dois meses sem ter as reabilitações e terapias que ela precisa."

'Várias mentiras'

De acordo com Thiago, o hospital não teve uma postura honesta ao transmitir as informações. "E então eles começaram a omitir para a gente. Falaram que não teve parada cardiorrespiratória, que não foi em decorrência do erro, que o que ela teve foi por conta da gravidade da pneumonia. Enfim, foram várias mentiras", conta ele.



Além do custo com o plano de saúde, a família precisou contratar outra médica. "A gente teve que contratar uma pediatra para ter acesso ao prontuário. Porque eles não deixavam a gente ver o prontuário. E essa pediatra confirmou que no prontuário estava PCR [Parada Cardiorrespiratória] prolongada. Aí eles começaram a negar. [Alegaram] que a parada que ela teve foi por conta da gravidade da pneumonia. A gente sabe que não é verdade. Porque foi exatamente no momento que teve o erro no banho do leito que acabou extubando ela."



"A gente começou uma luta depois para fazer uma ressonância magnética, para ver a gravidade do ocorrido. E eles durante muito tempo se negaram, falando que não havia necessidade. Mas a gente conseguiu depois de algum tempo realizar a ressonância magnética. Inclusive foi aqui no Pasteur, porque no outro não tinha ressonância magnética. E aí veio a confirmação de encefalopatia, que é a paralisia cerebral", afirma Thiago.



Desabafo

Com a voz embargada, relembra como a filha era antes da primeira internação. "Chegou uma menina de 5 anos. Era a terceira vez que ela ia no hospital, estudava, já estava começando a ler e escrever. Cantava na igreja. Chegou brincando, falando, sorrindo, e saiu do hospital sem falar, sem olhar. Hoje ela é totalmente dependente da gente para tudo. Estamos há 1 ano e meio nessa luta."

Thiago também desabafa a respeito de algumas falas que a família escutou da equipe hospitalar. "Às vezes que a gente precisou, ouvimos cada coisa surreal. Enquanto ainda estávamos no hospital, a coordenadora de enfermagem falou para minha mulher que era para ela aceitar, que é assim mesmo, que erros acontecem. Que era para seguir em frente. Tratando com muita normalidade, como se fosse simples assim. Esse é o nível do profissional que trabalha lá. [...] E isso tudo dói muito. Porque quando a gente pensa em tudo que aconteceu, você espera um acolhimento, um atendimento humanizado", diz.



"Médicas falando para minha mulher que era para ter cuidado, porque quando acontece isso, o marido abandona a família 'com o problema'. 'O problema' que ela se referiu foi a minha filha. Acho que o que menos precisava eram palavras desse tipo no momento para uma mãe. Esse foi o tratamento que a gente teve."



Thiago relata que não receberam nenhum suporte da empresa. "Mandaram a gente procurar na Justiça. Falaram que se a gente achasse que tinha alguma coisa a gente esperasse pela Justiça porque não iriam fazer nenhum tipo de acordo. E isso é o nosso drama. Cada dia que passa é menos um dia que a minha filha tem a chance de lutar pela vida dela, pela reabilitação dela."



"[Somos] só um número pra eles. E isso tudo, o plano de saúde está pago. Paguei ontem. E mesmo assim ela não tem o tratamento que ela precisa. Eu não posso levar minha filha para casa. [...] E eles não estão nem aí. E isso que deixa a gente mais revoltado. Por ver como é a maneira como a gente é tratado, é difícil", fala ele.



Em seguida, comenta que a rotina da família mudou totalmente há um ano. "Desde o dia que ela internou, minha mulher mora no hospital todos os dias. Não sai nem mais do quarto. E eu só saio no dia que eu estou de serviço. Vou para o serviço e volto para o hospital. Passo o restante da semana aqui. E a gente mora no hospital desde o dia 17 de fevereiro de 2025. A gente não tem mais casa, a gente não tem mais vida. A nossa vida é dentro do hospital, cuidando da Alice. E mesmo assim a gente não tem o menor coração, o menor humanização, o menor respeito de dar o que ela precisa. Não estamos pedindo nada demais. Só condições de ter a vida com minha filha, de levar ela para casa, de ter o tratamento que ela precisa, por conta deles."



"Se não fosse pelo erro que eles cometeram, a gente já estaria em casa desde abril do ano passado. Não passaríamos por nada disso. Tudo por conta de um erro que eles cometeram. E mesmo assim eles se negam a assumir a responsabilidade de dar o suporte que a gente precisa para cuidar dela", complementou.



Por fim, o bombeiro pontua que a ajuda é para ter melhores condições à toda a família. "A gente precisa ir para casa pra ela fazer as terapias na clínica, clínica de reabilitação. [...] Eles se negam a ajudar com aluguel, com uma outra residência ou com acessibilidade. Enfim, eu preciso resolver, eu preciso sair do hospital. A gente não tem condições de continuar morando dentro do hospital porque aqui ela não tem a reabilitação que ela precisa. E eles se negam."

Pronunciamento do hospital

Em nota, a unidade de saúde se pronunciou. "O Hospital de Clínicas Mário Lioni informa que a paciente vem recebendo assistência para sua reabilitação, iniciada imediatamente após a alta hospitalar, em maio de 2025, em clínica especializada. A instituição mantém contato com a família e está empenhada em viabilizar, o mais rapidamente possível, a infraestrutura necessária para a continuidade da reabilitação em domicílio. O hospital reitera, ainda, seu compromisso com a continuidade da assistência à paciente."