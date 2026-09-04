Os suspeitos teriam aprovado pedidos com documentos falsos no Núcleo de Armas de NiteróiDivulgação/PF
Na ação, os agentes buscam cumprir 20 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão contra pessoas físicas e empresas em diversas cidades do estado, além do município de Vila Velha, no Espírito Santo.
Entre os endereços estão Campo Grande, Gardênia Azul e Inhoaíba, na Zona Sudoeste; Niterói e Maricá, na Região Metropolitana; Duque de Caxias, São João de Meriti e Magé, na Baixada Fluminense; Macaé, no Norte Fluminense; Volta Redonda e Pinheiral, no Sul do estado.
Durante o inquérito, os agentes identificaram a repetição de registros apresentados por diferentes requerentes, comprovantes de residência falsificados e a ausência de declarações indispensáveis para a análise dos pedidos. Também foram encontradas irregularidades em certificados técnicos e no cumprimento de outros requisitos exigidos para a aquisição de armas de fogo, inclusive de uso restrito.
As apurações ainda apontaram possíveis vínculos entre alguns dos requerimentos analisados e armamento posteriormente apreendido em uma ação policial. A descoberta reforçou a necessidade de aprofundar as investigações.
As diligências continuam para identificar todos os envolvidos, verificar possíveis conexões com facções criminosas e responsabilizar os autores. Os investigados poderão responder por organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações da Administração Pública, corrupção passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso e comércio ilegal de armas de fogo, além de outros crimes que possam ser identificados ao longo das investigações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.