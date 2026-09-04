Rosana Ferreira estava internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesCarlos Elias Junior / Arquivo O Dia
Mulher morre três dias após ser baleada no rosto, em Caxias
Rosana da Silva Ferreira, de 53 anos, aguardava melhora para realização de cirurgia, mas sofreu parada cardíaca
Campo Grande ganha vias revitalizadas e novo acesso ao túnel
Intervenções em 2,5 quilômetros incluem ciclovia, drenagem, calçadas renovadas e reorganização do trânsito na Zona Oeste
Fecomércio RJ promove sabatinas com candidatos ao Governo do Rio
O público poderá acompanhar as entrevistas ao vivo pelo canal do DIA no YouTube, nos dias 8, 10 e 11 de setembro
Candidatos no Rio falam em combate ao crime e tarifa zero nos trens
Paes prometeu que, se eleito, instalará câmeras inteligentes em todas as cidades; William Siri defendeu a reestatização do transporte público
Ex-cabo é procurado por suspeita de desvio de peças de fuzis no Rio
Paulo César Prudêncio da Silva, de 27 anos, é alvo de mandado de prisão preventiva e teria intermediado a venda dos componentes
'Nino Braw', liderança do CV na Bahia, é preso ao tentar deixar o Rio
Marisson dos Santos Silva fazia parte da facção Bonde do Maluco (BDM), mas rompeu com o grupo e passou a integrar a facção criminosa
GET é inaugurado em Padre Miguel com 279 vagas para alunos
Nova escola atende crianças do 1º ao 5º ano e utiliza tecnologia, robótica e inteligência artificial em atividades pedagógicas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.