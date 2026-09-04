Rosana Ferreira estava internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesCarlos Elias Junior / Arquivo O Dia

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Romulo Cunha
Rio - Uma mulher morreu após ficar três dias internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois de ser baleada no rosto. Rosana da Silva Ferreira, de 53 anos, aguardava melhora para realização de cirurgia, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.
A vítima foi atingida no bairro Pantanal. De acordo com a Prefeitura de Caxias, ela deu entrada no hospital na última segunda-feira (31), transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sarapuí, já entubada e em estado gravíssimo.
A prefeitura informou que Rosana passou por avaliação de uma equipe multidisciplinar e realizou exames de imagem, que constataram diversas fraturas no rosto. A paciente aguardava melhora para fazer uma cirurgia e corrigir as lesões.
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Na madrugada desta terça-feira (3), o sistema cardiovascular da vítima começou a falhar e ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Médicos realizaram manobras de reanimação, mas elas não resistiu.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, ainda na Baixada, na noite desta terça. O registro do óbito ocorreu na 60ª DP (Campos Elíseos).
Segundo relatos, Rosana acabou sendo atingida por uma bala perdida enquanto ocorria uma troca de tiros entre criminosos.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, em e-mail enviado às 8h36, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.