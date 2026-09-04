Rosana Ferreira estava internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Carlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Rosana Ferreira estava internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesCarlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Publicado 04/09/2026 09:43

Rio - Uma mulher morreu após ficar três dias internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , depois de ser baleada no rosto. Rosana da Silva Ferreira, de 53 anos, aguardava melhora para realização de cirurgia, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A vítima foi atingida no bairro Pantanal. De acordo com a Prefeitura de Caxias, ela deu entrada no hospital na última segunda-feira (31), transferida da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sarapuí, já entubada e em estado gravíssimo.

A prefeitura informou que Rosana passou por avaliação de uma equipe multidisciplinar e realizou exames de imagem, que constataram diversas fraturas no rosto. A paciente aguardava melhora para fazer uma cirurgia e corrigir as lesões.

Na madrugada desta terça-feira (3), o sistema cardiovascular da vítima começou a falhar e ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Médicos realizaram manobras de reanimação, mas elas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, ainda na Baixada, na noite desta terça. O registro do óbito ocorreu na 60ª DP (Campos Elíseos).

Segundo relatos, Rosana acabou sendo atingida por uma bala perdida enquanto ocorria uma troca de tiros entre criminosos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, em e-mail enviado às 8h36, mas ainda não recebeu retorno. O espaço está aberto para manifestação.