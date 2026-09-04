Agentes fazem fiscalização no acesso ao Cristo Redentor - Divulgação

Agentes fazem fiscalização no acesso ao Cristo RedentorDivulgação

Publicado 04/09/2026 10:16

Rio – As polícias Civil e Militar realizam, nesta sexta-feira (4), uma operação no acesso ao Cristo Redentor, na região das Paineiras, na Zona Sul. A ação tem como objetivo reprimir a atuação irregular de pessoas que abordam turistas para oferecer ingressos, transporte e outros serviços sem autorização. A cidade está com grande número de visitantes devido ao Rock in Rio.

De acordo com a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), a medida foi planejada após o recebimento de diversas denúncias sobre cambismo, exercício ilegal de profissão ou atividade e ameaças contra turistas que recusam as ofertas ou questionam os valores cobrados. A operação conta com 15 policiais civis e 20 militares do Batalhão de Turismo (BPTur).



Levantamento realizado pela especializada sobre ocorrências recentes identificou procedimentos relacionados a essas práticas nas áreas de acesso ao Cristo Redentor, nas Paineiras e no Cosme Velho.



Os agentes também identificaram casos de falsos guias que ofereciam transporte, acompanhamento turístico e ingressos sem autorização, além de guardadores de veículos que cobravam valores de forma irregular pelo estacionamento em vias públicas.



A Polícia Civil orienta os visitantes a adquirir ingressos e serviços exclusivamente pelos canais oficiais, evitando pagamentos a intermediários ou pessoas que abordem turistas nos arredores do ponto turístico. Casos de ameaça, cobrança abusiva ou oferta irregular devem ser comunicados imediatamente às autoridades policiais.

Na última sexta-feira (28), as equipes realizaram outra ação na região. Entre os casos apurados, está o de um turista que perdeu R$ 500 após ser abordado por um cambista no Cosme Velho. O homem teria prometido fornecer ingresso e transporte ao visitante.



