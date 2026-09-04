Investigações da 54ª DP apontam que a vítima foi acionada por telefone - DivulgaÇÃo

Investigações da 54ª DP apontam que a vítima foi acionada por telefoneDivulgaÇÃo

Publicado 04/09/2026 13:45

Rio - Policiais civis deflagraram, nesta sexta-feira (4), a "Operação Ariadne", em endereços ligados a suspeitos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra alvos envolvidos em uma fraude bancária praticada contra um idoso. A investigação continua com a análise do material arrecadado.

As investigações da 54ª DP (Belford Roxo) apontaram que a vítima foi abordada por telefone com a oferta de um suposto benefício social e, posteriormente, recebeu em casa uma mulher que teria se apresentado como responsável pelo atendimento. Durante a visita, a suspeita teria obtido acesso a documentos pessoais e fotografado os dados, que foram utilizados para a contratação de empréstimos e abertura de uma conta bancária sem autorização.

De acordo com as apurações, com os documentos das vítimas em mãos, os criminosos teriam realizado movimentações financeiras e transferido valores para contas de terceiros. O prejuízo total para a vítima foi de R$ 26.112,29, distribuído em três movimentações de R$ 18.480,17, R$ 5.235,32 e R$ 2.396,80.



Para identificar os envolvidos, os agentes realizaram trabalho de inteligência, com o cruzamento de dados de contas, linhas telefônicas, celulares, contas de redes sociais, registros de aplicativo de mensagem, endereços de IP, plataformas digitais e redes Wi-Fi. A análise conjunta dessas informações permitiu estabelecer vínculos entre pessoas, aparelhos, contas bancárias e endereços.



Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a delegacia representou pela expedição dos mandados de busca e apreensão, que foram autorizados pela Justiça. As diligências desta sexta tiveram como objetivo reunir novas provas e esclarecer integralmente a participação de cada alvo no esquema.