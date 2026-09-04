Policiais do 3º BPM (Méier) atenderam à ocorrência após serem acionados - Divulgação / PMERJ

Policiais do 3º BPM (Méier) atenderam à ocorrência após serem acionadosDivulgação / PMERJ

Publicado 04/09/2026 14:50

Rio - A Polícia Militar prendeu dois homens, na manhã desta sexta-feira (4), após uma tentativa de roubo de motocicleta, na Avenida Dom Hélder Câmara, Cachambi, na Zona Norte . O policiamento foi reforçado na região.

Policiais do 3º BPM (Méier) atenderam à ocorrência após serem acionados Divulgação / PMERJ

De acordo com a corporação, policiais do 3º BPM (Méier), com apoio de agentes do Programa Segurança Presente Cachambi, atenderam à ocorrência após serem acionados. No local, os suspeitos chegaram a atirar contra as equipes durante a abordagem.

Os presos foram encaminhados para a 44ª DP (Inhaúma), onde o caso será registrado.