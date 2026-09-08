Policiais localizaram o grupo em posse do material furtado e de duas barras de ferro - Divulgação / PMERJ

Policiais localizaram o grupo em posse do material furtado e de duas barras de ferroDivulgação / PMERJ

Publicado 08/09/2026 08:01

Rio - Cinco criminosos foram presos em flagrante por furtar o portão de uma vila residencial, na madrugada desta terça-feira (8), em Botafogo, na Zona Sul