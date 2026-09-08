Policiais localizaram o grupo em posse do material furtado e de duas barras de ferroDivulgação / PMERJ
Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 2º BPM realizavam patrulhamento preventivo na Rua Real Grandeza, quando um morador acionou a equipe e relatou o furto do portão de uma vila residencial.
Em pouco tempo, os policiais localizaram o grupo em posse do material furtado e de duas barras de ferro. A ocorrência foi encaminhada à 10ª DP (Botafogo). De acordo com a Polícia Civil, os homens foram presos em flagrante pelo crime de furto qualificado. O caso seguiu para a Justiça.
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