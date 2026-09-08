Ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM)Divulgação / Polícia Civil
Mexicanos são presos por venderem celulares furtados no Rock in Rio
Suspeitos foram encontrados com seis aparelhos de vítimas em um hotel no Centro. Os materiais eram comercializados na região da Uruguaiana
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Coronel Busnello detalha plano de governo em sabatina de O Dia e Fecomércio RJ
Candidato do Missão falou sobre segurança pública, mobilidade, turismo, educação, saúde e desenvolvimento econômico
Cinco praças de pedágio da BR-101 terão reajuste nesta quarta
Novo preço será cobrado em Campos, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Gonçalo
William Siri apresenta propostas em sabatina promovida pelo O Dia e Fecomércio
Candidato ao governo do estado falou sobre segurança pública, ampliação da malha ferroviária, tarifa zero e entre outros
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com candidato Coronel Busnello
Filiado ao Missão, ex-subcomandante do Bope é o segundo a participar da série de entrevistas. Iniciativa conta com a parceria institucional da Firjan e da ACRJ
PF prende homem com ampolas de remédios para emagrecer no Galeão
Passageiro, que havia trazido os medicamentos do Paraguai, aguardava conexão para o Espírito Santo quando foi abordado pelos agentes
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