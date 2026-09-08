Ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) - Divulgação / Polícia Civil

Ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 08/09/2026 16:45

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (7), dois homens mexicanos que comercializavam celulares furtados durante o Rock in Rio. A ação ocorreu em um hotel no Centro, onde os agentes encontraram seis aparelhos que haviam sido levados no festival.

As investigações apontaram que os dois já tinham inserido outros celulares furtados no comércio ilegal, na região da Uruguaiana. Outros dois homens que negociavam a compra dos aparelhos foram levados à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) para prestarem depoimentos.

Os celulares recuperados serão submetidos a perícia e, após a conclusão dos procedimentos, poderão ser restituídos aos donos. As ações da especializada continuam para localizar os aparelhos já vendidos e identificar outros envolvidos com a receptação.