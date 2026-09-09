Ocorrência foi encaminhada para a 4ª DP (Presidente Vargas)Divulgação

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Alexia Gomes
Rio - Uma mulher foi presa e uma adolescente, apreendida, nesta quarta-feira (9), durante uma abordagem do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) na Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária.
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Segundo a Polícia Militar, as duas se preparavam para embarcar em um veículo de transporte por aplicativo com destino a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, quando foram abordadas pelos agentes.

Durante a ação, os policiais perceberam o nervosismo das passageiras e realizaram uma revista nas bagagens. Os agentes encontraram 186 unidades de uma substância conhecida como "lança-perfume", totalizando 9.300 ml, além de 80 unidades de "Black Lança", com 2.400 ml.

A ocorrência foi encaminhada para a 4ª DP (Presidente Vargas). A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer mais detalhes.