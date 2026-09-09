PM prendeu grupo e apreendeu pistola no Méier, Zona Norte - Reprodução / X

PM prendeu grupo e apreendeu pistola no Méier, Zona NorteReprodução / X

Publicado 09/09/2026 14:37

Rio - Um homem e duas mulheres foram detidos por roubo a uma farmácia no Méier, Zona Norte, nesta terça-feira (8). Uma das criminosas já tinha três mandados de prisão em aberto, enquanto a outra possuía um. Os policiais militares também apreenderam uma adolescente.

Agentes da Unidade de Polícia de Proximidade (UPP) Lins de Vasconcelos realizavam policiamento pela Rua Dias da Cruz, quando o responsável pelo estabelecimento comunicou o crime. Os policiais, então, realizaram uma varredura pela a área e localizaram o grupo na rua ao lado, a Magalhães Couto.

Durante a ação, os agentes também apreenderam um revólver calibre 32 e munições. A ocorrência foi apresentada na 26ª DP (Todos os Santos).