Levi de Oliveira Faria, de 21 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra - Arquivo Pessoal

Levi de Oliveira Faria, de 21 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obraArquivo Pessoal

Publicado 10/09/2026 11:33

"O céu ganhou um jovem adorador. Seu legado e seu sorriso nunca serão esquecidos." Através desse relato, Junio Oliveira se despediu do irmão, Levi de Oliveira Faria, de 21 anos, que morreu no desabamento de uma casa em Queimados, na Baixada Fluminense . O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta-feira (10) no Cemitério Jardim Envida Rio, no mesmo município.

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Ao O DIA, Junio, de 26 anos, que trabalha como servente, disse que o irmão esbanjava humildade, sempre procurando ajudar os familiares.

"Levi era simpático demais, um coração enorme. Era guerreiro, brincalhão, sempre buscando evoluir em todas as áreas da vida. Muito sorridente. Eu apelidei ele de 'Sorrisinho'. Sempre ajudou em casa, mesmo tendo poucas condições. Representa o amor verdadeiro", comentou.

O jovem trabalhava como ajudante de pedreiro em uma obra quando a laje da residência cedeu. Segundo o irmão, houve negligência.

"Ele era bombeiro civil. Conhecia os perigos. Precisamos fazer todas as perícias e analisar todos os fatos. Eu também trabalho com obra. No local, eu não vi escoras na laje, as paredes velhas sem cintamento e coluna. O mínimo era ter escoras", contou.

Em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira (9), Junio valorizou a devoção do familiar a Deus. "O céu ganhou um jovem adorador. Alguém que buscou ao Senhor na juventude e deixou um testemunho lindo de fé, alegria e amor a Deus. A saudade dói profundamente, mas não choramos como os que não têm esperança. Cremos na ressurreição e no reencontro na eternidade. Descanse nos braços do Pai, meu querido irmão. Seu legado e seu sorriso nunca serão esquecidos", escreveu.

Amigos também lamentaram a perda nas redes sociais. "Era rapaz de bom coração, obediente, brincalhão e vivia sempre com o sorriso no rosto. Se foi muito jovem, mas tudo está na direção de Deus. Só nos resta orar pela família, que o Senhor possa consolar cada um", publicou um internauta.

Levi morreu na noite de terça-feira (8) após a residência que ele estava desabar. O incidente ocorreu em um imóvel, na Rua Políbio, no bairro Jardim Queimados. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Queimados foram acionadas para o local, por volta de 20h50. Os militares encontraram o homem já sem vida.

O caso é investigado pela 55ª DP (Queimados). A Polícia Civil informou que os agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias dos fatos.

O enterro do jovem aconteceu, às 16h30 desta quinta-feira (10), no Cemitério Jardim Envida Rio, em Queimados. O velório começa às 14h30.