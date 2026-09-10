Durante a ação, a equipe apreendeu três armas de fogo, munições, R$ 217 em espécie e três celulares - Divulgação PMRJ

Durante a ação, a equipe apreendeu três armas de fogo, munições, R$ 217 em espécie e três celularesDivulgação PMRJ

Publicado 10/09/2026 20:18 | Atualizado 10/09/2026 21:47





A Polícia Militar identificou os homens como Ryan Durval Antunes, 24 anos, com duas passagens por receptação, Alan Clayton de Andrade, 29, que responde por homicídio e Wendel Rodrigues de Oliveira, 23, com três anotações por homicídio e associação à milícia.



Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) chegaram aos homens após receber denúncias sobre extorsões na região. Durante a ação, a equipe apreendeu três armas de fogo, munições, R$ 217 em espécie e três celulares.



O grupo e todo o material apreendido foram encaminhados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde a ocorrência foi registrada. Os três permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça. A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto para manifestação. Policiais militares prenderam em flagrante três suspeitos de ligação com a milícia, na tarde desta quinta-feira (10), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio. O trio foi encontrado enquanto realizava cobranças extorsivas em um estabelecimento comercial na Rua Léon Eliachar.A Polícia Militar identificou os homens como Ryan Durval Antunes, 24 anos, com duas passagens por receptação, Alan Clayton de Andrade, 29, que responde por homicídio e Wendel Rodrigues de Oliveira, 23, com três anotações por homicídio e associação à milícia.Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) chegaram aos homens após receber denúncias sobre extorsões na região. Durante a ação, a equipe apreendeu três armas de fogo, munições, R$ 217 em espécie e três celulares.O grupo e todo o material apreendido foram encaminhados para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde a ocorrência foi registrada. Os três permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça. A reportagem denão localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto para manifestação.

Violência na região

Na sexta-feira (4), um 3º sargento da Polícia Militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos na Avenida Aílton Henrique da Costa, no bairro da Zona Sudoeste. Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados às 18h30 para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o sargento de folga e uma equipe da Motopatrulha Recreio.

Em seu relato, o militar contou que reagiu à abordagem criminosa e efetuou disparos contra um dos assaltantes. Durante a ação, o suspeito deixou cair um simulacro de pistola, mas, mesmo baleado, conseguiu fugir na garupa de uma motocicleta cuja placa não foi identificada. O PM informou que só percebeu que a arma utilizada pelo assaltante era falsa após realizar os disparos.

Após buscas pela região, Leandro foi localizado sem vida na Avenida José Luiz Ferraz, na esquina com a Rua Cláudio Abramo. O condutor da motocicleta conseguiu fugir e a polícia apura a possibilidade de ele também ter sido atingido por tiros.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral