Despedida aconteceu no salão nobre da sede do clubeNeemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia
Velório de Paulo Angioni reúne familiares, amigos e nomes do futebol
Diretor de futebol do Fluminense morreu aos 80 anos no último sábado; sepultamento acontece na tarde deste domingo
Homem é agredido por guardas municipais em Copacabana; veja o vídeo
Secretaria de Ordem Pública (Seop) afirmou, em nota, que o caso é ‘inaceitável’ e apura a situação para tomar medidas cabíveis
Cabo da PM é morto a tiros em Senador Camará
José Luiz Porto Júnior, de 42 anos, era lotado no 14º BPM; testemunha relatou ter ouvido disparos após policial sair do veículo
Imóvel desaba na Rocinha e casas vizinhas são desocupadas
Edificação estava vazia no momento da queda e não houve registro de vítimas; Defesa Civil avalia questões estruturais na região
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Entregador fica em estado grave após ser baleado por policial em Niterói
Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, foi atingido durante ação do Niterói Presente; policial responsável pelo disparo foi preso
Cinco homens são presos após confronto com o Bope em Vargem Grande
Segundo a PM, grupo foi localizado durante operação na Comunidade da Taboinha; armas, drogas e rádios foram apreendidos
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