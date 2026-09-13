Despedida aconteceu no salão nobre da sede do clube - Neemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Despedida aconteceu no salão nobre da sede do clubeNeemias Gonzaga / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 13/09/2026 12:34 | Atualizado 13/09/2026 13:49

O velório de Paulo Angioni, diretor executivo de futebol do Fluminense, acontece na manhã deste domingo (13), no Salão Nobre do Fluminense Football Club, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Familiares, amigos, torcedores e profissionais do futebol foram ao local para prestar as últimas homenagens ao dirigente, que morreu aos 80 anos no sábado (12).

Entre os presentes estão jogadores e integrantes do elenco do Fluminense, além de nomes ligados ao futebol. O atacante Germán Cano foi um dos primeiros atletas do clube a chegar ao local, assim como Thiago Silva, Keno, Rodrigo Castillo, Lima e Agustín Cannobio. O técnico Fernando Diniz, que trabalhou com Angioni durante suas passagens pelo Tricolor, é o ídolo histórico Ricardo Gomes também estiveram na cerimônia. O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, e o diretor Mário Bittencourt chegaram cedo à sede do clube.

Paulo Angioni morreu na manhã de sábado, no Rio de Janeiro. O dirigente estava em tratamento contra um câncer no pâncreas desde o início de setembro. Tricolor desde a infância, ele estava em sua quarta passagem pelo Fluminense e trabalhava no clube desde 2018.

Com mais de quatro décadas de atuação no futebol, Angioni também trabalhou em clubes como Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia e Olaria, além da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No Fluminense, participou de conquistas como a Libertadores de 2023 e a Recopa Sul-Americana, além de títulos estaduais e outras competições.

O velório ocorreu até o meio-dia e o sepultamento será no Cemitério do Catumbi, na região central do Rio.