Polícia Civil prendeu homem em flagrante por tentar matar a companheira com mordidas no rostoDivulgação / Polícia Civil
Os policiais conduziram o criminoso para a delegacia, onde o autuaram em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.
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