Polícia Civil prendeu homem em flagrante por tentar matar a companheira com mordidas no rosto - Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil prendeu homem em flagrante por tentar matar a companheira com mordidas no rostoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 13/09/2026 13:57

Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (13), em Piabetá, Magé, na Baixada Fluminense, por tentar matar a própria companheira com mordidas no rosto.

A ação foi realizada em conjunto por policiais civis da 66ª DP (Piabetá) e policiais militares do 34º BPM (Magé), horas após o crime acontecer.

De acordo com a Civil, o homem, que não teve identidade revelada, possui extensa ficha criminal e causou graves lesões no rosto da vítima. A mulher precisou de atendimento médico e foi transferida para uma unidade hospitalar.



Os policiais conduziram o criminoso para a delegacia, onde o autuaram em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.



O DIA entrou em contato com a assessoria de comunicação da PM por e-mail, às às 13h15, a respeito de mais informações sobre o caso. No entanto, até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para eventual manifestação.