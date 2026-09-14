Amigos de Danilo Jander Francisco Alves realizam manifestação na porta de hospital - Carlos Elias Junior

Amigos de Danilo Jander Francisco Alves realizam manifestação na porta de hospitalCarlos Elias Junior

Publicado 14/09/2026 12:17

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"A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) informa que o estado de saúde do paciente Danilo Jander Francisco Alves é grave", comunicou a secretaria, às 12h01.

O tio do entregador, Douglas William de Souza Alves, está no hospital. Ao O DIA, o militar deu detalhes sobre a rotina da internação. "Ele vai fazer uma nova bateria de exames e logo depois eles [médicos] vão convidar a gente para conversar de novo", afirmou.

Douglas elogiou a equipe médica e contou que conseguiu ver o sobrinho mais cedo deste mesmo dia. "O hospital está sendo excelente, esclarecendo tudo para a gente a cada momento. [...] Vi o Danilo agora pela manhã, está lá, entubado. Fizemos uma oração, conversei com ele. Mas está lá, está vivo."

De acordo com o militar, ele ouviu relatos de que o sobrinho foi atingido quando já estava rendido, sem reagir à abordagem. "O Danilo já estava rendido, com as mãos para o alto, quando tomou spray de pimenta e logo depois um tiro na cabeça. É o que eu sei, não vi, não tenho vídeo, é o que eu ouvi o pessoal falando aqui na rua."

A família se surpreendeu ao descobrir que o jovem havia sido baleado por um policial. "A gente nunca ia imaginar que era um tiro na cabeça [disparado por] um policial, isso a gente não imaginou", contou o tio de Danilo.

Amigos do pizzaiolo realizam uma manifestação na porta do hospital, segurando cartazes com frases, como "até quando, seu polícia?", "todos por Danilo" e "Força Danilo". O motoboy Leonardo Pereira Formoso fez parte do ato e pediu "paz" e "justiça", além de pontuar que o amigo não tem envolvimento com a criminalidade.

"O nosso intuito é pedir paz. A gente está cansado... acontece no Rio, agora aconteceu em Niterói. Menino de família, trabalhador. O Danilo tem 25 anos, a gente crê que ele vai sair dessa. [...] Não somos vagabundos, ladrões e nem bandidos, somos trabalhadores. [...] Agora estamos sofrendo essas retaliações."

Segundo Leonardo, as abordagens aumentaram nos últimos tempos. No entanto, essa foi a primeira vez que um entregador foi ferido. "Aqui em Niterói da Polícia Militar, não. A abordagem mais pesada é da prefeitura que todo dia faz apreensão de motos de trabalhadores. Uma coisa que acontece em todo o Estado, mas aqui aumentou muito. [...] Mas essa foi a primeira abordagem que aconteceu desse jeito", destacou ele.

Ele relatou ainda que o ocorrido deixou uma sensação de insegurança. "Estamos com medo, porque não temos ninguém pela gente. Nenhum poder público se importa com a classe [entregadores/motoboys]. [...] O pessoal está com medo para ir para a rua trabalhar."

Leonardo também participou de uma manifestação no sábado, que percorreu a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, e seguiu até a Avenida Marquês de Paraná, no Centro de Niterói. "Foi uma covardia o que aconteceu, uma abordagem mal feita. Infelizmente eles [policiais] alegam que a arma disparou sem querer. Fomos para a rua, a Polícia Militar não deixou a gente fazer a nossa manifestação, mas a gente fez assim mesmo". Neste mesmo dia, a PM informou que equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para acompanhar a manifestação.

A principal função de Danilo no estabelecimento onde trabalha é pizzaiolo, mas eventualmente também realiza serviços de entrega.

Entenda o caso

O tiro foi disparado por um agente do Niterói Presente, preso em flagrante. Em nota, a assessoria de imprensa do Segurança Presente informou: "Neste sábado (12), durante patrulhamento do Niterói Presente, em Icaraí, policiais realizaram um cerco a um motociclista que desobedeceu à ordem de parada. Durante a ação, um dos policiais realizou um disparo. O militar responsável pelo disparo foi preso e conduzido à Unidade Prisional da Corporação. A Corregedoria acompanha o caso."

Já a Polícia Civil comunicou. "A investigação ficou a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que realiza as diligências para esclarecer todos os fatos. Um homem foi preso em flagrante após alvejar uma vítima na cabeça. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram analisadas", disse a nota.

O Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado por volta das 18h10 na Rua Mariz e Barros. As equipes prestaram os primeiros socorros a Danilo e o encaminharam ao hospital. Inicialmente, informações divulgadas pelas forças de segurança indicavam que Danilo não havia resistido aos ferimentos. No entanto, a reportagem procurou a direção da unidade. Sem entrar em detalhes, informaram que ele está vivo, ressaltando a gravidade do estado de saúde.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local logo após o disparo e a revolta de outros entregadores. Os vídeos também registram que, enquanto Danilo recebia os primeiros socorros, um agente do Segurança Presente utilizou spray de pimenta para dispersar as pessoas que protestavam contra a ação.

* Colaborou Carlos Elias Junior