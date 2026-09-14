DAHORA Festival reúne atrações musicais em evento gratuito no Parque Madureira Festival Divulgação

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O Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, recebe no sábado (19) o DAHORA Festival, evento musical gratuito que reúne atrações para uma tarde e noite repletas de música. A programação conta com Revelação, Matheusinho, Rebobina e DJ, em uma programação aberta ao público.

O festival começa às 15h, com apresentação de DJ até as 16h45. Em seguida, o Rebobina agita o público das 16h45 às 17h45. O cantor Matheusinho se apresenta às 19h, e o grupo Revelação fecha a programação com show às 20h30. Nos intervalos, o DJ volta a animar o evento.

O festival é uma realização do Meia Hora, que vai comemorar em grande estilo seus 21 anos de história, celebrados neste ano.

Atração principal do sábado 

A banda Revelação é um dos maiores ícones do samba e pagode no Brasil. Fundada no início dos anos 1990 no Rio de Janeiro, o grupo se destacou por sua musicalidade sofisticada e letras que traduzem a alma do samba. Com hits atemporais como “Deixa Acontecer” e “Coração Radiante”, a banda conquistou uma legião de fãs e se tornou referência no gênero. Composta por músicos talentosos e dedicados, Revelação mantém sua essência ao longo dos anos, preservando a tradição do samba e inovando em cada trabalho, consolidando-se como um nome indispensável na música brasileira.

Serviço Dahora Festival

Data: 19 de setembro de 2026
Local: Parque Madureira — Rio de Janeiro
Horário: das 15h às 22h
Entrada: gratuita

Programação

15h às 16h45: DJ
16h45 às 17h45: Rebobina
17h45 às 19h: DJ
19h às 20h: Matheusinho
20h às 20h30: DJ
20h30 às 22h: Revelação

Aniversário do Meia Hora lotou o Parque Madureira em 2025

Em outubro de 2025, o Meia Hora também comemorou seus 20 anos de história no Parque de Madureira. O local ficou pequeno para o público que lotou o espaço da Zona Norte do Rio em uma festa gratuita com shows de YAN, Matheusinho e Lierte Jr., além do DJ Fellipe Lima, que garantiu a animação entre os intervalos.
"Desde a fundação, o MEIA HORA ocupou um espaço único; ele dialoga com o carioca de forma autêntica, com leveza, humor e proximidade. Chegar aos 20 anos é reafirmar nossa vocação de manter esse laço a cada edição, digital ou impressa. A irreverência não foi um acréscimo, mas uma essência. Desde as primeiras edições, a proposta era romper com formalismos excessivos sem perder credibilidade. A linguagem popular aproxima o jornal do cotidiano e transforma a leitura em algo imediato e prazeroso", afirmou Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, à época do evento. 

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DAHORA Festival reúne atrações musicais em evento gratuito no Parque Madureira Festival
Grupo Revelação se apresenta no sábado (19), no Parque Madureira
DAHORA Festival reúne atrações musicais em evento gratuito no Parque Madureira Festival