DAHORA Festival reúne atrações musicais em evento gratuito no Parque Madureira Festival - Divulgação

DAHORA Festival reúne atrações musicais em evento gratuito no Parque Madureira Festival Divulgação

Publicado 14/09/2026 17:55 | Atualizado 14/09/2026 18:14





O festival começa às 15h, com apresentação de DJ até as 16h45. Em seguida, o Rebobina agita o público das 16h45 às 17h45. O cantor Matheusinho se apresenta às 19h, e o grupo Revelação fecha a programação com show às 20h30. Nos intervalos, o DJ volta a animar o evento.



O festival é uma realização do Meia Hora, que vai comemorar em grande estilo seus 21 anos de história, celebrados neste ano. Parque Madureira , na Zona Norte do Rio, recebe no sábado (19) o DAHORA Festival, evento musical gratuito que reúne atrações para uma tarde e noite repletas de música. A programação conta com Revelação, Matheusinho, Rebobina e DJ, em uma programação aberta ao público.O festival começa às 15h, com apresentação de DJ até as 16h45. Em seguida, o Rebobina agita o público das 16h45 às 17h45. O cantor Matheusinho se apresenta às 19h, e o grupo Revelação fecha a programação com show às 20h30. Nos intervalos, o DJ volta a animar o evento.O festival é uma realização do Meia Hora, que vai comemorar em grande estilo seus 21 anos de história, celebrados neste ano.

Atração principal do sábado

A banda Revelação é um dos maiores ícones do samba e pagode no Brasil. Fundada no início dos anos 1990 no Rio de Janeiro, o grupo se destacou por sua musicalidade sofisticada e letras que traduzem a alma do samba. Com hits atemporais como “Deixa Acontecer” e “Coração Radiante”, a banda conquistou uma legião de fãs e se tornou referência no gênero. Composta por músicos talentosos e dedicados, Revelação mantém sua essência ao longo dos anos, preservando a tradição do samba e inovando em cada trabalho, consolidando-se como um nome indispensável na música brasileira.

Serviço Dahora Festival

Data: 19 de setembro de 2026

Local: Parque Madureira — Rio de Janeiro

Horário: das 15h às 22h

Entrada: gratuita

Programação

15h às 16h45: DJ

16h45 às 17h45: Rebobina

17h45 às 19h: DJ

19h às 20h: Matheusinho

20h às 20h30: DJ

20h30 às 22h: Revelação

Aniversário do Meia Hora lotou o Parque Madureira em 2025

Em outubro de 2025, o Meia Hora também comemorou seus 20 anos de história no Parque de Madureira. O local ficou pequeno para o público que lotou o espaço da Zona Norte do Rio em uma festa gratuita com shows de YAN, Matheusinho e Lierte Jr., além do DJ Fellipe Lima, que garantiu a animação entre os intervalos.

"Desde a fundação, o MEIA HORA ocupou um espaço único; ele dialoga com o carioca de forma autêntica, com leveza, humor e proximidade. Chegar aos 20 anos é reafirmar nossa vocação de manter esse laço a cada edição, digital ou impressa. A irreverência não foi um acréscimo, mas uma essência. Desde as primeiras edições, a proposta era romper com formalismos excessivos sem perder credibilidade. A linguagem popular aproxima o jornal do cotidiano e transforma a leitura em algo imediato e prazeroso", afirmou Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, à época do evento.



