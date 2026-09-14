Motoboys fazem manifestação em Niterói e pedem justiça após entregador ser baleado - Divulgação Redes Sociais

Motoboys fazem manifestação em Niterói e pedem justiça após entregador ser baleadoDivulgação Redes Sociais

Publicado 14/09/2026 19:11 | Atualizado 14/09/2026 21:59





Durante o ato, os entregadores fizeram uma oração do Pai-Nosso pela recuperação do colega e gritaram frases como "motoboy não é bandido" e "justiça". Dezenas de motoboys realizaram uma manifestação pacífica na tarde desta segunda-feira (14), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em protesto contra o disparo que deixou o entregador e pizzaiolo Danilo Jander Francisco Alves, 25 anos, gravemente ferido. O grupo saiu do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) e seguiu em ato para o local em que o jovem foi baleado, em Icaraí.Durante o ato, os entregadores fizeram uma oração do Pai-Nosso pela recuperação do colega e gritaram frases como "motoboy não é bandido" e "justiça".

Uma testemunha ouvida pelo O DIA contou que presenciou a movimentação após o disparo. "Foi uma coisa horrorosa, tenebrosa, assustadora", lembrou.



Segundo ela, a movimentação começou na esquina das ruas Mariz e Barros com Nóbrega, em direção aos bares da região. A testemunha relatou ter se assustado com a quantidade de pessoas e com o bloqueio da via.



“Ao chegar na esquina da Mariz Barros com Nóbrega, em direção aos bares da região, me assustei com a movimentação excessiva e com a rua bloqueada. Em questão de poucos minutos, funcionários locais e da própria loja em que o menino trabalhava começaram a correr", contou.



Ainda de acordo com o relato, a notícia provocou uma grande concentração de trabalhadores da região. "Em poucos minutos, muitos motoboys e funcionários locais se reuniram, gerando pânico e correria na localidade”, acrescentou.

Família acompanha estado de saúde







O tio de Danilo, Douglas William de Souza Alves, acompanha a internação e contou que o sobrinho passou por atendimento médico durante a manhã.



"Ele vai fazer uma nova bateria de exames e logo depois eles [médicos] vão convidar a gente para conversar de novo", afirmou.



Douglas também disse que conseguiu ver o sobrinho e fez uma oração ao lado dele.



"O hospital está sendo excelente, esclarecendo tudo para a gente a cada momento. [...] Vi o Danilo agora pela manhã, está lá, entubado. Fizemos uma oração, conversei com ele. Mas está lá, está vivo". Danilo permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou nesta segunda-feira que o quadro de saúde do entregador é grave.O tio de Danilo, Douglas William de Souza Alves, acompanha a internação e contou que o sobrinho passou por atendimento médico durante a manhã."Ele vai fazer uma nova bateria de exames e logo depois eles [médicos] vão convidar a gente para conversar de novo", afirmou.Douglas também disse que conseguiu ver o sobrinho e fez uma oração ao lado dele."O hospital está sendo excelente, esclarecendo tudo para a gente a cada momento. [...] Vi o Danilo agora pela manhã, está lá, entubado. Fizemos uma oração, conversei com ele. Mas está lá, está vivo".

Relembre o caso







Segundo a versão apresentada pelo Segurança Presente, policiais realizavam um cerco a um motociclista que teria desobedecido a uma ordem de parada. Durante a ação, um dos agentes efetuou um disparo e atingiu o entregador.



A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram analisadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG).

Danilo foi baleado na cabeça na noite d e sábado (12), durante uma abordagem de um agente do programa Niterói Presente, em Icaraí. O policial responsável pelo disparo foi preso em flagrante.Segundo a versão apresentada pelo Segurança Presente, policiais realizavam um cerco a um motociclista que teria desobedecido a uma ordem de parada. Durante a ação, um dos agentes efetuou um disparo e atingiu o entregador.A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram analisadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG).

A reportagem não localizou a defesa do agente preso. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.