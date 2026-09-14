Motoboys fazem manifestação em Niterói e pedem justiça após entregador ser baleadoDivulgação Redes Sociais

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Aretha Dossares
Dezenas de motoboys realizaram uma manifestação pacífica na tarde desta segunda-feira (14), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em protesto contra o disparo que deixou o entregador e pizzaiolo Danilo Jander Francisco Alves, 25 anos, gravemente ferido. O grupo saiu do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) e seguiu em ato para o local em que o jovem foi baleado, em Icaraí.

Durante o ato, os entregadores fizeram uma oração do Pai-Nosso pela recuperação do colega e gritaram frases como "motoboy não é bandido" e "justiça". 
Uma testemunha ouvida pelo O DIA contou que presenciou a movimentação após o disparo. "Foi uma coisa horrorosa, tenebrosa, assustadora", lembrou.

Segundo ela, a movimentação começou na esquina das ruas Mariz e Barros com Nóbrega, em direção aos bares da região. A testemunha relatou ter se assustado com a quantidade de pessoas e com o bloqueio da via.

“Ao chegar na esquina da Mariz Barros com Nóbrega, em direção aos bares da região, me assustei com a movimentação excessiva e com a rua bloqueada. Em questão de poucos minutos, funcionários locais e da própria loja em que o menino trabalhava começaram a correr", contou.

Ainda de acordo com o relato, a notícia provocou uma grande concentração de trabalhadores da região. "Em poucos minutos, muitos motoboys e funcionários locais se reuniram, gerando pânico e correria na localidade”, acrescentou.

Família acompanha estado de saúde

Danilo permanece internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou nesta segunda-feira que o quadro de saúde do entregador é grave.

O tio de Danilo, Douglas William de Souza Alves, acompanha a internação e contou que o sobrinho passou por atendimento médico durante a manhã.

"Ele vai fazer uma nova bateria de exames e logo depois eles [médicos] vão convidar a gente para conversar de novo", afirmou.

Douglas também disse que conseguiu ver o sobrinho e fez uma oração ao lado dele.

"O hospital está sendo excelente, esclarecendo tudo para a gente a cada momento. [...] Vi o Danilo agora pela manhã, está lá, entubado. Fizemos uma oração, conversei com ele. Mas está lá, está vivo".

Relembre o caso

Danilo foi baleado na cabeça na noite de sábado (12), durante uma abordagem de um agente do programa Niterói Presente, em Icaraí. O policial responsável pelo disparo foi preso em flagrante.

Segundo a versão apresentada pelo Segurança Presente, policiais realizavam um cerco a um motociclista que teria desobedecido a uma ordem de parada. Durante a ação, um dos agentes efetuou um disparo e atingiu o entregador.

A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram analisadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG).
A reportagem não localizou a defesa do agente preso. O espaço segue aberto para manifestação.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.