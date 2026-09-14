Motoboys fazem manifestação em Niterói e pedem justiça após entregador ser baleadoDivulgação Redes Sociais
Durante o ato, os entregadores fizeram uma oração do Pai-Nosso pela recuperação do colega e gritaram frases como "motoboy não é bandido" e "justiça".
Segundo ela, a movimentação começou na esquina das ruas Mariz e Barros com Nóbrega, em direção aos bares da região. A testemunha relatou ter se assustado com a quantidade de pessoas e com o bloqueio da via.
“Ao chegar na esquina da Mariz Barros com Nóbrega, em direção aos bares da região, me assustei com a movimentação excessiva e com a rua bloqueada. Em questão de poucos minutos, funcionários locais e da própria loja em que o menino trabalhava começaram a correr", contou.
Ainda de acordo com o relato, a notícia provocou uma grande concentração de trabalhadores da região. "Em poucos minutos, muitos motoboys e funcionários locais se reuniram, gerando pânico e correria na localidade”, acrescentou.
Família acompanha estado de saúde
O tio de Danilo, Douglas William de Souza Alves, acompanha a internação e contou que o sobrinho passou por atendimento médico durante a manhã.
"Ele vai fazer uma nova bateria de exames e logo depois eles [médicos] vão convidar a gente para conversar de novo", afirmou.
Douglas também disse que conseguiu ver o sobrinho e fez uma oração ao lado dele.
"O hospital está sendo excelente, esclarecendo tudo para a gente a cada momento. [...] Vi o Danilo agora pela manhã, está lá, entubado. Fizemos uma oração, conversei com ele. Mas está lá, está vivo".
Relembre o caso
Segundo a versão apresentada pelo Segurança Presente, policiais realizavam um cerco a um motociclista que teria desobedecido a uma ordem de parada. Durante a ação, um dos agentes efetuou um disparo e atingiu o entregador.
A Polícia Civil investiga o caso. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança foram analisadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG).
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