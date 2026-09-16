Os três ostentavam fotos armados e com dinheiro nas redes sociaisDivulgação
A operação foi resultado de um trabalho de inteligência da DRFA-BF, em parceria com o Centro Integrado de Monitoramento por Câmeras da cidade (Smart Duque). A troca de informações em tempo real permitiu acompanhar os deslocamentos de um veículo roubado no dia 1º de setembro, em Parada de Lucas, na Zona Norte, e identificar a movimentação dos suspeitos.
Segundo a polícia, três criminosos abordaram a vítima e levaram o automóvel, um telefone celular e um relógio. A partir dos dados de rastreamento, agentes da especializada passaram a monitorar o carro e mantiveram contato permanente com equipes da PRF e da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias.
Durante as diligências, os suspeitos foram localizados na Avenida Vigário Geral. De acordo com as investigações, eles se preparavam para cometer novos roubos na região. Na abordagem, os agentes apreenderam um revólver, duas réplicas de pistola e três celulares.
Os três são investigados por outros crimes semelhantes cometidos na região e foram reconhecidos por vítimas na sede da especializada. As apurações continuam para identificar a participação deles em outros delitos.
Outro caso
Segundo a polícia, Wendel teria dado cobertura ao criminoso que abordou a vítima, usando uma segunda motocicleta. A investigação, baseada em imagens de câmeras e trabalho de inteligência, identificou os envolvidos e os veículos usados no crime.
Wendel tem 11 anotações criminais. O outro suspeito ainda não teve o nome divulgado e segue foragido.
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