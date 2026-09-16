Os três ostentavam fotos armados e com dinheiro nas redes sociais - Divulgação

Os três ostentavam fotos armados e com dinheiro nas redes sociaisDivulgação

Publicado 16/09/2026 07:02

Rio - Três homens ligados a uma quadrilha especializada em roubos de veículos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foram presos nesta terça-feira (15) durante uma operação conjunta da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria Municipal de Segurança Pública do município.

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A operação foi resultado de um trabalho de inteligência da DRFA-BF, em parceria com o Centro Integrado de Monitoramento por Câmeras da cidade (Smart Duque). A troca de informações em tempo real permitiu acompanhar os deslocamentos de um veículo roubado no dia 1º de setembro, em Parada de Lucas, na Zona Norte, e identificar a movimentação dos suspeitos.



Segundo a polícia, três criminosos abordaram a vítima e levaram o automóvel, um telefone celular e um relógio. A partir dos dados de rastreamento, agentes da especializada passaram a monitorar o carro e mantiveram contato permanente com equipes da PRF e da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias.



Durante as diligências, os suspeitos foram localizados na Avenida Vigário Geral. De acordo com as investigações, eles se preparavam para cometer novos roubos na região. Na abordagem, os agentes apreenderam um revólver, duas réplicas de pistola e três celulares. A operação foi resultado de um trabalho de inteligência da DRFA-BF, em parceria com o Centro Integrado de Monitoramento por Câmeras da cidade (Smart Duque). A troca de informações em tempo real permitiu acompanhar os deslocamentos de um veículo roubado no dia 1º de setembro, em Parada de Lucas, na Zona Norte, e identificar a movimentação dos suspeitos.Segundo a polícia, três criminosos abordaram a vítima e levaram o automóvel, um telefone celular e um relógio. A partir dos dados de rastreamento, agentes da especializada passaram a monitorar o carro e mantiveram contato permanente com equipes da PRF e da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias.Durante as diligências, os suspeitos foram localizados na Avenida Vigário Geral. De acordo com as investigações, eles se preparavam para cometer novos roubos na região. Na abordagem, os agentes apreenderam um revólver, duas réplicas de pistola e três celulares.

Apurações identificaram ainda que o grupo é do Complexo da Maré, na Zona Norte. Os presos são Kayke Daniel Carvalho Santana, Ryan Gabriel de Brito e Caio Alves de Oliveira. Os três postavam fotos ostentando armas nas redes sociais.



Os três são investigados por outros crimes semelhantes cometidos na região e foram reconhecidos por vítimas na sede da especializada. As apurações continuam para identificar a participação deles em outros delitos.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.

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