Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, foi encontrado morto dentro de um rioReprodução/Redes sociais
Cinco homens viram réus por assassinato de adolescente na Cesar Maia
Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, foi torturado depois de criminosos encontrarem uma foto alusiva à uma facção rival
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Família fala sobre doação de órgãos de entregador: 'Vai salvar vidas'
Danilo Alves, de 25 anos, teve a morte encefálica confirmada nesta terça (15) após ser baleado na cabeça por um policial em Niterói
Homem morre em confronto com PMs e tem munições apreendidas em Cascadura
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Taxas cobradas a comerciantes geram operação contra o Comando Vermelho
Barqueiros de Paraty, na Costa Verde, teriam que pagar uma quantia a membros da facção como condição para o exercício do trabalho
Três criminosos são presos por roubos de veículos em Caxias
Grupo foi detido enquanto se preparava para cometer novos crimes na região. Com eles, foram apreendidos armas e celulares
Polícia prende liderança do Comando Vermelho e recupera fuzil
Homem suspeito de ser um dos chefes do tráfico nas comunidades do Dourado, Batuta, Tinta e Fauna, na Zona Norte, está entre os capturados
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