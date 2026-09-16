Vítima foi baleada durante uma abordagem do Niterói Presente - Rede Social

Vítima foi baleada durante uma abordagem do Niterói PresenteRede Social

Publicado 16/09/2026 09:14

DIA, o tio Douglas William Alves explicou que a captação será realizada ainda na manhã desta quarta (16). Familiares do entregador Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, baleado por um policial do Segurança Presente de Niterói, optaram pela doação de órgãos após confirmação da morte encefálica nesta terça-feira (15). Ao, o tio Douglas William Alves explicou que a captação será realizada ainda na manhã desta quarta (16).

"Foi uma decisão dos pais, eles decidiram fazer essa doação, esse ato nobre. É um gesto de carinho, para que os órgãos dele sejam usados para dar continuidade a uma vida. Hoje, às 9h, vai ser feita a captação, vão fazer o processo cirúrgico para a retirada dos órgãos", afirmou.



Momentos após a morte ser confirmada, a tia do jovem também fez uma declaração emocionada nas redes sociais. "Danilo agora vai salvar outras vidas com o corpinho dele, vai com Deus meu filho", lamentou.



Segundo os familiares, até o momento, não foi definido o dia e local do sepultamento.



Relembre o caso



Danilo foi baleado no último sábado (12) durante uma abordagem na Rua Mariz e Barros, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, o policial militar responsável pelo disparo acabou preso em flagrante.



O entregador, atingido na cabeça, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 18h10, e encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, onde ficou internado em estado grave.



A rua onde ocorreu o incidente é uma das principais do bairro e corta bares e restaurantes, que costuma reunir grande público especialmente aos fins de semana.



Informações iniciais apontam que Danilo teria ultrapassado o sinal vermelho e chegou a empinar a moto. No entanto, relatos de testemunhas e colegas de profissão, afirmam que ele não reagiu à abordagem policial e estava com as mãos levantadas quando foi atingido.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local logo após o ocorrido e a revolta de outros entregadores. Os vídeos também registram o momento em que, enquanto a vítima recebia os primeiros socorros, um agente do Niterói Presente utilizava spray de pimenta para dispersar as pessoas que protestavam.



Já na segunda-feira (14), dezenas de motoboys realizaram uma manifestação pacífica pedindo por Justiça. O grupo saiu do Hospital Estadual Azevedo Lima e seguiu até o local em que o jovem foi baleado, em Icaraí.



Durante o protesto, os entregadores também fizeram uma oração do Pai-Nosso pela recuperação do colega e gritaram frases como "motoboy não é bandido" e "justiça".

O caso é investigado pela Polícia Civil.