Hospital Federal dos Servidores do Estado recebe a visita do ministro da Saúde, Alexandre PadilhaReginaldo Pimenta
O ministro também apresentou as 20 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que estão em processo de vistoria e serão destinadas à capital e a municípios do estado.
“Nós estamos ressuscitando esses hospitais federais do Rio de Janeiro que estavam entregues ao que tem de pior na gestão. Mais do que abandonado, tinha gente fazendo muito mau uso desses hospitais. No Hospital dos Servidores, a estratégia foi na parceria com a HU Brasil, Ministério da Educação e Unirio. Quando a gente entrou aqui, eram cerca de 269 leitos, hoje a gente já ultrapassou 460 e vamos chegar a 500 leitos até o final do ano. Eram cerca de 11 mil consultas ambulatoriais, agora já estão fazendo 37 mil. Já zerou a fila de neurocirurgia, de oftalmologia e de dermatologia. A expectativa é zerar outras filas também aqui no Rio de Janeiro”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Mais leitos
Além disso, oito leitos estarão disponíveis para a recuperação de pacientes no pós-operatório. O centro cirúrgico também foi ampliado e passou a contar com 14 salas em operação. Ainda neste mês, a previsão é de abertura de mais 13 leitos de internação, sendo nove destinados ao pós-operatório e quatro à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Infraestrutura ampliada
No primeiro semestre de 2026, o HUSE realizou mais de 5,7 mil internações, 4,5 mil cirurgias e 64,4 mil consultas ambulatoriais.
O reforço das equipes também contribuiu para o funcionamento dos novos serviços. O hospital contratou 1.587 profissionais e conta ainda com a permanência de 981 servidores.
“São quase 500 profissionais só na área de residência médica. É um hospital que está recebendo muitas intervenções, só em equipamentos foram mais de 37 milhões ao longo deste ano. Mostramos agora o novo tomógrafo, a gama câmara, a hemodinâmica, a recuperação das áreas, a nova UTI, que entra em funcionamento no dia 30 de setembro. Portanto, é um um ciclo de retomada da pujança do Hospital dos Servidores, que tem uma importância histórica pro Rio de Janeiro”, disse Arthur Chioro, presidente da HU Brasil, estatal vinculada ao MEC que administra o HUSE-Rio.
Expansão da frota de ambulâncias
Hospitais federais
No primeiro semestre de 2026, os hospitais federais do Andaraí, Cardoso Fontes e Bonsucesso já fizeram mais de 167 mil atendimentos de emergência e passaram a contar com 101 leitos destinados a esse tipo de necessidade. As ações incluíram a reabertura de serviços de emergência 24 horas, a recuperação de centros cirúrgicos e CTIs, a modernização de equipamentos e a contratação de mais de 9 mil profissionais para as equipes assistenciais.
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