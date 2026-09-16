Hospital Federal dos Servidores do Estado recebe a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Reginaldo Pimenta

Hospital Federal dos Servidores do Estado recebe a visita do ministro da Saúde, Alexandre PadilhaReginaldo Pimenta

Publicado 16/09/2026 15:04

Em agenda no Rio, o ministro Alexandre Padilha visitou, nesta quarta-feira (16), as instalações do Hospital Universitário dos Servidores do Estado (HUSE), no bairro Saúde, na Região Central. Durante a passagem, foram apresentadas as melhorias realizadas na unidade, que incluem a modernização da infraestrutura, a ampliação do número de leitos e a incorporação de novos equipamentos. Além de quatro novas salas do centro cirúrgico, uma enfermaria com 13 leitos e um novo aparelho de tomografia.

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O ministro também apresentou as 20 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que estão em processo de vistoria e serão destinadas à capital e a municípios do estado.



“Nós estamos ressuscitando esses hospitais federais do Rio de Janeiro que estavam entregues ao que tem de pior na gestão. Mais do que abandonado, tinha gente fazendo muito mau uso desses hospitais. No Hospital dos Servidores, a estratégia foi na parceria com a HU Brasil, Ministério da Educação e Unirio. Quando a gente entrou aqui, eram cerca de 269 leitos, hoje a gente já ultrapassou 460 e vamos chegar a 500 leitos até o final do ano. Eram cerca de 11 mil consultas ambulatoriais, agora já estão fazendo 37 mil. Já zerou a fila de neurocirurgia, de oftalmologia e de dermatologia. A expectativa é zerar outras filas também aqui no Rio de Janeiro”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O ministro também apresentou as 20 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que estão em processo de vistoria e serão destinadas à capital e a municípios do estado.“Nós estamos ressuscitando esses hospitais federais do Rio de Janeiro que estavam entregues ao que tem de pior na gestão. Mais do que abandonado, tinha gente fazendo muito mau uso desses hospitais. No Hospital dos Servidores, a estratégia foi na parceria com a HU Brasil, Ministério da Educação e Unirio. Quando a gente entrou aqui, eram cerca de 269 leitos, hoje a gente já ultrapassou 460 e vamos chegar a 500 leitos até o final do ano. Eram cerca de 11 mil consultas ambulatoriais, agora já estão fazendo 37 mil. Já zerou a fila de neurocirurgia, de oftalmologia e de dermatologia. A expectativa é zerar outras filas também aqui no Rio de Janeiro”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Mais leitos



Com a reestruturação do Hospital Universitário dos Servidores do Estado, 144 leitos foram recuperados, totalizando 412 em funcionamento. Até dezembro de 2027, a previsão é que o complexo alcance 472 leitos operacionais, ampliando a capacidade de atendimento hospitalar da unidade.



Além disso, oito leitos estarão disponíveis para a recuperação de pacientes no pós-operatório. O centro cirúrgico também foi ampliado e passou a contar com 14 salas em operação. Ainda neste mês, a previsão é de abertura de mais 13 leitos de internação, sendo nove destinados ao pós-operatório e quatro à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Infraestrutura ampliada



Um novo tomógrafo também foi disponibilizado para a realização de exames de imagem. O equipamento, que já está em funcionamento, contou com investimento de R$ 2,15 milhões do Novo PAC Saúde. Também foram adquiridos 300 equipamentos médico-hospitalares, 6 mil móveis, 225 aparelhos de ar-condicionado, além de computadores e outros equipamentos de informática.



No primeiro semestre de 2026, o HUSE realizou mais de 5,7 mil internações, 4,5 mil cirurgias e 64,4 mil consultas ambulatoriais.



O reforço das equipes também contribuiu para o funcionamento dos novos serviços. O hospital contratou 1.587 profissionais e conta ainda com a permanência de 981 servidores.



“São quase 500 profissionais só na área de residência médica. É um hospital que está recebendo muitas intervenções, só em equipamentos foram mais de 37 milhões ao longo deste ano. Mostramos agora o novo tomógrafo, a gama câmara, a hemodinâmica, a recuperação das áreas, a nova UTI, que entra em funcionamento no dia 30 de setembro. Portanto, é um um ciclo de retomada da pujança do Hospital dos Servidores, que tem uma importância histórica pro Rio de Janeiro”, disse Arthur Chioro, presidente da HU Brasil, estatal vinculada ao MEC que administra o HUSE-Rio.

Expansão da frota de ambulâncias



Com investimento de mais de R$ 5,8 milhões, os 20 veículos do Samu 192 são destinados à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e aos municípios de Nova Iguaçu, Maricá, Niterói e São Gonçalo.

Hospitais federais



A modernização do HUSE integra um conjunto de ações do Ministério da Saúde voltadas à recuperação da capacidade operacional dos hospitais federais do Rio de Janeiro. As medidas incluem obras, aquisição de equipamentos, recomposição da força de trabalho e ampliação da oferta de consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos especializados pelo SUS.



No primeiro semestre de 2026, os hospitais federais do Andaraí, Cardoso Fontes e Bonsucesso já fizeram mais de 167 mil atendimentos de emergência e passaram a contar com 101 leitos destinados a esse tipo de necessidade. As ações incluíram a reabertura de serviços de emergência 24 horas, a recuperação de centros cirúrgicos e CTIs, a modernização de equipamentos e a contratação de mais de 9 mil profissionais para as equipes assistenciais.