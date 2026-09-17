Todo o material encontrado na ação e os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia do Recreio - Divulgação

Todo o material encontrado na ação e os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia do RecreioDivulgação

Publicado 17/09/2026 10:49

Dois criminosos foram presos durante uma ação contra a cobrança ilegal a comerciantes no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes , na Zona Sudoeste, nesta quarta-feira (16). Com eles, os agentes apreenderam uma pistola, munições e dinheiro em espécie.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) estavam em patrulhamento pela Rua do Arquiteto quando receberam informações de que homens estariam realizando cobranças ilegais a estabelecimentos da região. Ao chegarem ao local, os agentes abordaram e detiveram os dois suspeitos.

O Terreirão tem sido alvo de conflitos relacionados à disputa por território entre grupos criminosos. A ocorrência está a cargo da 42ª DP (Recreio).

Violência recorrente

Em agosto, dois homens foram baleados dentro de uma barbearia na comunidade . Segundo testemunhas, os criminosos entraram no estabelecimento e abriram fogo contra as vítimas. Os baleados foram identificados como Vitor Honorato da Silva, conhecido como Vitor Faísca, de 37 anos, ex-jogador de futebol, e Silvio Lisboa de Carvalho da Silva, de 28, funcionário da barbearia.

Três dias depois, a PM realizou uma operação na comunidade com o objetivo de combater o tráfico de drogas, prender criminosos, apreender armas e entorpecentes, retirar barricadas e recuperar veículos roubados.

Em julho, L ucas Cardoso Silva foi executado a tiros no Recreio. O crime ocorreu após Lucas - que já tinha antecedentes, incluindo tráfico de drogas, de acordo com informações preliminares -, desembarcar de um veículo.

Taxas geram operação contra o Comando Vermelho

Nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) realizaram uma operação conjunta para combater a expansão do Comando Vermelho em Paraty, na Costa Verde Fluminense. Agentes foram às ruas para cumprir mandados de prisão e 29 de busca em apreensão. A ação terminou com duas pessoas presas em flagrante.

Investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) identificaram que membros da facção passaram a atuar na cidade impondo regras e explorando atividades criminosas. Entre as práticas descobertas pela especializada estão a cobrança de taxas a comerciantes e prestadores de serviços, incluindo barqueiros, como condição para o exercício do trabalho. Além disso, os agentes também constataram a exploração de pontos de venda de drogas.