Medida tem a finalidade de romper o ciclo da violência por meio de ações pedagógicas voltadas aos autores das agressões - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Medida tem a finalidade de romper o ciclo da violência por meio de ações pedagógicas voltadas aos autores das agressõesMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 19/09/2026 10:39

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), decisão favorável que restabelece a obrigatoriedade de participação de condenados por violência doméstica em grupos reflexivos de reeducação. A deliberação da 6ª Turma do STJ consolida o entendimento de que a resposta penal nos crimes de violência de gênero deve contemplar não apenas o aspecto punitivo, mas também medidas educativas e preventivas.