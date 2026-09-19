Família e amigos homenagearam Nathan no dia em que ele completaria 7 anos - Arquivo pessoal

Família e amigos homenagearam Nathan no dia em que ele completaria 7 anosArquivo pessoal

Publicado 19/09/2026 11:35

Familiares e amigos do pequeno Nathan Valentin da Silva Chiachio Barbosa , de 6 anos, fizeram uma homenagem ao menino na ponte sobre o Rio Guandu, na Avenida João XXIII, em Santa Cruz, na Zona Oeste, na manhã deste sábado (19). O local escolhido é o mesmo onde a criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) se afogou no último domingo (13).

fotogaleria