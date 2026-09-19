Família e amigos homenagearam Nathan no dia em que ele completaria 7 anosArquivo pessoal
“Foi lindo. Eu já tinha falado com minhas amigas mais próximas que queria fazer alguma coisa. Só que fizeram um banner e começou a se espalhar. Foi bastante gente, conseguimos girassóis para colocar na ponte, bolas, catavento, sementes de girassol que a gente jogou lá também. Foi bem legal, teve oração e louvor. Foi difícil demais, mas ao mesmo tempo foi reconfortante saber que muita gente está com a gente, dando força nesse momento. Difícil, mas foi muito bonito”, relata.
Segundo Pâmela, a data também representa um misto de emoções, já que o pequeno completaria 7 anos neste sábado. A agente de saúde, que também perdeu uma filha aos 2 anos, diz que apesar de tudo a comemoração não vai passar em branco.
“Eu já tinha perdido uma filha aos 2 aninhos. Não sei explicar, mas sentia que não ficaria muito tempo com ela. Eu, como sempre fui muito festeira, consegui fazer uma grande festa de 1 ano. Na de 2, já estava tudo pronto, mas ela se internou, teve meningite bacteriana e faleceu no hospital. O Nathan, como era autista, não gostava de muito barulho. Então, só fazia o cupcake preferido dele, pizza, Coca-Cola e bolo de chocolate. E hoje vou fazer isso. Minha amiga fez cupcake, a gente vai fazer docinho, mini pizza e Coca-Cola. Mesmo sem ele aqui, porque eu tenho um filho adotivo que também está fazendo aniversário hoje. É uma mistura de dor e de não deixar que o outro também seja celebrado, porque ele também é o meu amor. É muito difícil, mas eu preciso celebrar, lembrar que é o dia dele, ele nasceu nesse dia. Não posso deixar de homenagear o meu filho”, afirma.
Segundo Pâmela, Nathan era um menino muito amoroso e “comilão”, ri ela ao se lembrar.
“Ele tinha seletividade alimentar, mas as poucas coisas que ele comia, ele comia o tempo todo: muito pão francês, biscoito de maizena, guaracamp, bananas. Ele só tinha seis anos, mas era um tourinho comilão. Ele era apaixonado por mim e eu por ele. Ele adorava me beijar o tempo todo, se ele gostasse de você, ele ia ficar te beijando o tempo todo até você não aguentar mais, dar beliscão e apertar, porque era o jeito dele dizer que amava”, conta.
Após a perda, a mãe do menino, no entanto, quer dar um novo significado à dor e conseguir ajudar outras famílias que convivam com o espectro autista.
“Sempre quis fazer Terapia Ocupacional ou Psicologia para ajudar os meus filhos, porque tenho outro, de 5 anos, que também é autista. Na hora do velório, eu estava com muita dor, mas ao mesmo tempo eu queria transformar isso, porque senão a gente morre. Se não fizermos alguma coisa, não sair de casa, não procurar um propósito, a gente não aguenta. Então falei: ‘vou fazer faculdade e estudar’. Tenho que fazer por ele e para as outras crianças neurodivergentes. É muito difícil a vida de uma mãe atípica, as pessoas criticam e julgam, mas não fazem ideia do peso que é. Eu nunca reclamei do meu filho, mesmo cansada e exausta. Infelizmente, só aconteceu e eu preciso transformar essa dor que me consome em força para vencer”, diz, determinada.
Apaixonado por água, o pequeno Nathan fugiu de casa enquanto a mãe estava no banheiro. Após cerca de duas horas de buscas na região, ele foi encontrado boiando no rio, socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII, localizada na Avenida João XXIII. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apesar dos esforços da equipe médica, a criança não resistiu.
A 36ª DP (Santa Cruz) investiga a morte. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos. O sepultamento do menino aconteceu na terça-feira (15), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio.
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