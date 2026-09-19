Na Praia da Glória, mais de 60 participantes se reuniram para coletar mais de 40 kg de resíduosDivulgação

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Alexia Gomes
Voluntários se reúnem nas praias do Rio em pelo Dia Mundial da Limpeza, que ocorre neste domingo (20). As ações têm como objetivo promover a preservação ambiental e conscientizar sobre o descarte adequado de materiais.
Praia de Copacabana recebeu uma ação de coleta de resíduos - Divulgação
Na Praia da Glória, mais de 60 participantes se reuniram para coletar mais de 40 kg de resíduos. Já em Copacabana, o IBEU mobilizou estudantes, familiares e colaboradores para o recolhimento de materiais que serão encaminhados a instituições de reciclagem. A mobilização reuniu estudantes, familiares e colaboradores da instituição, com o objetivo de incentivar a conscientização ambiental e a preservação dos espaços naturais.
O ponto de encontro dos participantes do IBEU foi em frente ao Hotel Hilton, na altura da Rua Princesa Isabel. No local, os participantes receberam luvas, coletes e sacolas plásticas recicladas para auxiliar no recolhimento dos resíduos encontrados na praia. Todo o material coletado será encaminhado a instituições de reciclagem.
"A governança tem um papel fundamental para que as empresas e instituições não apenas apoiem iniciativas socioambientais, mas também promovam e estimulem ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. No IBEU, buscamos colocar esse compromisso em prática, mobilizando nossos alunos e alunas, suas famílias e também os nossos colaboradores para participarem do Clean Up The World. Acreditamos que, ao envolver e conscientizar as pessoas, podemos contribuir para uma mudança positiva", afirma Roberto Godinho, CEO e superintendente-geral do IBEU.

Praia da Glória

A Praia da Glória recebeu, nesta sexta-feira (18), uma ação de mobilização pelo cuidado e pela conservação local. Dois dias antes do World Cleanup Day, o Dia Mundial da Limpeza, a foram coletados mais de 40 kg de resíduos ao longo da tarde. A ação reuniu mais de 60 participantes, entre colaboradores das duas empresas e jovens do projeto Velejando para o Futuro.
Bruno Carneiro, gerente do meio ambiente da Renegera Rio, afirma que, quando se fala em sustentabilidae, é importante mostrar como ela acontece na prática. 
"Nesta ação, o material recolhido foi encaminhado para a Estação de Transferência de Resíduos (ETR) Caju, onde passou por pesagem. É uma forma de unir voluntariado, educação ambiental e a nossa própria expertise em gestão de resíduos, mostrando que o cuidado com o território também faz parte desse ciclo", explica Bruno Carneiro.
"A ação também marcou o início do Programa de Voluntariado da Companhia entre os colaboradores", complementa. 
A mobilização reforçou ainda a importância da responsabilidade compartilhada pela conservação dos espaços urbanos. A recuperação da balneabilidade da Praia da Glória representa uma mudança importante na relação dos cariocas com o local, enquanto a preservação dos ganhos ambientais depende também do uso consciente e do cuidado cotidiano com a cidade.
A ação é fruto de uma parceria entre a Regenera Rio e a Águas do Rio, empresas da Aegea. A ação contou ainda com a participação de jovens do "Velejando para o Futuro", projeto social da Confederação Brasileira de Vela. A iniciativa promove a inclusão e o desenvolvimento de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos.

Clean Up The World

Realizado pela Amigança Produções & Promoções e pelo Instituto Clima de Desenvolvimento Sustentável, em 2026, o Clean Up The World completa 24 anos consecutivos de realização no Brasil. Ao longo dessa trajetória, o movimento já alcançou mais de 700 localidades no país, além de duas localidades internacionais.
Globalmente, a mobilização acontece no terceiro fim de semana de setembro e reúne cerca de 35 milhões de pessoas em mais de 125 países. Mais do que promover a limpeza de espaços naturais, o projeto busca disseminar o conceito de sustentabilidade e incentivar a adoção de atitudes mais conscientes no dia a dia.
O evento fortalece a economia circular, uma vez que os resíduos recolhidos durante as ações são destinados à reciclagem, beneficiando catadores, recicladores, pescadores artesanais e comunidades ribeirinhas.
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Na Praia da Glória, mais de 60 participantes se reuniram para coletar mais de 40 kg de resíduos
Praia de Copacabana recebeu uma ação de coleta de resíduos