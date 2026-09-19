Em clima de festa, público sobe no palco do DAHORA Festival, no Parque Madureira - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Em clima de festa, público sobe no palco do DAHORA Festival, no Parque Madureira Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 19/09/2026 18:08 | Atualizado 19/09/2026 22:22

MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira. O sábado (19) foi de música, encontros e muita animação no Parque Madureira, na Zona Norte. Desde o início da tarde, centenas de pessoas ocuparam o espaço para acompanhar o DAHORA Festival , evento gratuito promovido pelo, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.

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Com um clima de paz, confraternização e muita alegria, famílias e grupos de amigos transformaram o parque em uma grande festa popular.



O sol apareceu durante boa parte do dia e ajudou a criar o cenário perfeito para quem chegou cedo e garantiu um lugar próximo ao palco. A programação começou com apresentações de DJs, que aqueceram o público antes da entrada das atrações musicais.



O grupo Rebobina foi a primeira atração a subir ao palco e colocou os presentes para cantar e dançar ao som do axé retrô. Durante a apresentação, aconteceram concursos de danças com brindes sendo distribuídos ao público, aumentando ainda mais o clima de celebração.

Shows

Matheusinho manteve o ritmo da festa e embalou a plateia com sucessos que fizeram o público acompanhar cada música em coro. O encerramento ficou por conta do grupo Revelação, uma das bandas mais populares do samba e do pagode brasileiro, que levou os fãs ao delírio ao interpretar clássicos que marcaram gerações. Músicas como Deixa Acontecer e Tá Escrito estavam entre as mais aguardadas pelo público.



Entre os presentes estava a massoterapeuta Stefanie Martins, que escolheu justamente o Parque Madureira para comemorar o aniversário de 32 anos. A surpresa ficou completa quando ela descobriu que o local recebeu o festival.



"Eu já ia celebrar meu aniversário aqui no parque e, quando cheguei, vi que ia rolar os shows. Brinquei com meus amigos que fui eu quem paguei para ter tantas atrações no meu aniversário. Foi um presente maravilhoso", conta sorrindo.



Vindos de Honório Gurgel, Marisa Conceição e o bombeiro hidráulico Edson de Oliveira Pinto também fizeram questão de prestigiar o evento. O casal afirmou que a principal expectativa é acompanhar a apresentação do Revelação. "Viemos por causa do Revelação. Gostamos muito do evento e do clima que encontramos aqui", diz Marisa.



A aposentada Sonia Célia, moradora de Irajá, é outra que aproveitou o sábado no parque. Frequentadora de atividades culturais pela cidade, ela elogiou a iniciativa e destacou a importância de eventos gratuitos. "Cheguei cedo e achei tudo maravilhoso. Sempre que tem programação cultural eu participo. É uma oportunidade de lazer para todo mundo", afirma.

Moradores de Piedade, Jefferson Andrade e a noiva Elen Oliveira aproveitaram o sábado e adoraram a programação do DAHORA Festival.

"Tem cerca de 40 minutos que a gente chegou. Nós íamos para outro lugar, mas resolvemos vir para Madureira. Quando chegamos e vimos toda essa estrutura, decidimos ficar. Tá incrível demais. O Parque Madureira já é um lugar que a gente gosta muito de frequentar e encontrar um evento desse porte foi uma surpresa muito boa. Shows incríveis, muito bons, estamos adorando", contou.



A assistente administrativa Gabriela Rodrigues chegou ao Parque Madureira especialmente para acompanhar os shows de Matheusinho e Revelação. Fã do cantor, ela fez questão de chegar cedo para não perder a apresentação.



"Cheguei por volta das 19h porque queria muito ver o show do Matheusinho. Sou muito fã dele e vim justamente para assistir à apresentação. O show foi maravilhoso. Aproveitei para ficar também e acompanhar o Revelação. Está sendo uma experiência incrível e uma oportunidade muito legal de curtir grandes artistas de forma gratuita", afirmou.

Para Thiago Feitosa, presidente do Grupo O DIA, o festival nasce do espírito de alegria, irreverência e identidade única do MEIA HORA.



"O Meia Hora tem uma coisa que não se compra: identidade. São 21 anos falando com o Rio do jeito que o Rio fala. Com bom humor, irreverência e, principalmente, muita proximidade com o leitor. O DAHORA Festival nasce desse espírito. A gente não queria comemorar essa história dentro de uma sala. Queria fazer uma festa com quem ajudou a construir o jornal. É aniversário do Meia Hora, mas a festa é do nosso leitor", afirma.



Com estrutura organizada, segurança e atrações para diferentes públicos, o DAHORA Festival reuniu pessoas de diversas regiões da cidade e reforçou a vocação do Parque Madureira como um dos principais espaços de convivência da Zona Norte.



Ao longo do dia, o que se viu foi uma mistura de música, encontros entre amigos, famílias reunidas e muita gente celebrando a alegria. O resultado foi uma grande festa popular que confirma o sucesso do evento e mantém o público animado para os shows que ainda estão por vir.



O DAHORA Festival é uma realização do jornal MEIA HORA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e apoio institucional da Subprefeitura da Zona Norte e do Parque Madureira.