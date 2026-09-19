Bebê Jade Duarte de Moura nasceu no dia 8 de setembro de 2026 - Arquivo pessoal

Bebê Jade Duarte de Moura nasceu no dia 8 de setembro de 2026Arquivo pessoal

Publicado 19/09/2026 21:08

recém-nascida Jade Duarte de Moura , de apenas nove dias de vida, foi enterrada sob forte comoção e pedidos de justiça no Cemitério Murundu, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, na última sexta-feira (19). A despedida reuniu familiares e amigos, que, inconformados com a condução médica do Hospital Maternidade Mariska Ribeiro, em Bangu, buscavam respostas para a morte da bebê, ocorrida dias após o falecimento da mãe. Jéssica Duarte Gonçalves , de 28 anos, foi sepultada no mesmo cemitério, dois dias antes. A principal suspeita da família é que mãe e filha tenham contraído a mesma bactéria, que teria provocado uma infecção generalizada.

"Quero justiça pelo que fizeram com a minha família. Minha mulher estava com saúde. Estão querendo falar que ela já chegou com a bactéria no hospital, mas não é verdade. Os exames mostram que ela estava bem. Tem que punir quem fez isso com a Jéssica, para que isso não aconteça com outras famílias. Tem noção do que é perder mulher e filha?", disse Jhonatan Vieira de Moura, de 30 anos.



Jhonatan e Jéssica também eram pais de uma menina de 4 anos, que tem perguntado pela mãe no dia a dia. "Esses dias eu cheguei em casa e a minha filha disse: 'Papai, cadê a mamãe?'. E eu disse que ela teve que ir para o céu. Agora eu vou ter que falar que a mamãe chamou a Jade para ficar com ela", contou Jhonatan, bastante abalado.

Relembre o caso

A família de Jéssica denuncia um possível caso de negligência médica no Hospital Maternidade Mariska Ribeiro. Parentes acreditam que os profissionais envolvidos no parto tenham deixado algum material no corpo da jovem, o que teria provocado uma infecção generalizada e, posteriormente, levado à morte da paciente no Hospital Municipal Albert Schweitzer. A 34ª DP (Bangu) investiga o caso e solicitou uma perícia no corpo da vítima. Após ser internada poucos dias depois da morte da mãe, a recém-nascida Jade não resistiu e também faleceu na manhã de 17 de setembro.

De acordo com a sogra da vítima, os profissionais do Albert Schweitzer não receberam o histórico completo da paciente e não sabiam, inicialmente, o que havia acontecido durante o parto. "Mesmo assim, eles fizeram uma cirurgia e ela ficou dois dias com a barriga aberta sem poder fechar, com os órgãos expostos, com a barriga aberta e muito inchada. Foi então que os médicos disseram que ela por dentro tinha alguns órgãos comprometidos, e tomados por uma infecção. O útero dela estava necrosado. Os profissionais do segundo hospital não souberam identificar o que eles esqueceram dentro dela. Foi isso que a médica falou", lembra Andrea.



A direção da maternidade informou que também está revisando todo o atendimento prestado à paciente.