Fabrício Mateus da Silva foi identificado por duas testemunhas e preso por policiais militares - Divulgação

Fabrício Mateus da Silva foi identificado por duas testemunhas e preso por policiais militaresDivulgação

Publicado 20/09/2026 15:04

O homem preso por matar o adolescente Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos, de 16 anos , a facadas durante um assalto é investigado por pelo menos três crimes que aconteceram poucos dias antes do latrocínio. Fabrício Mateus da Silva, de 26 anos, foi detido na quarta-feira (16), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Em um dos casos, Fabrício roubou um notebook corporativo e utilizou o celular da vítima para fazer diversas transações via Pix para sua própria conta, somando R$ 1,1 mil. De acordo com o portal “g1”, o crime aconteceu na madrugada do dia 4 para 5 de setembro.

A vítima havia saído da Pavuna, na Zona Norte do Rio, para visitar a mãe, na Baixada Fluminense, quando foi abordada por Fabrício, que estava aparentemente armado. Ele revistou a mochila e ordenou que ela informasse a senha para fazer as transferências bancárias.

O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna) no dia 5 de setembro. Dias mais tarde, o criminoso compareceu à sede policial e apresentou uma versão diferente. Ele afirmou que havia sido convidado pela vítima para beber e admitiu ter recebido os valores via Pix, mas alegou que as transferências foram feitas de forma voluntária e negou ter pegado o notebook.

Alguns dias depois, em 8 de setembro, outro caso foi registrado na mesma delegacia. Uma mulher relatou ter sido ameaçada com um facão e roubada por Fabrício, que usava calça jeans, touca, capuz preto e luvas com as pontas dos dedos para fora.

Após a morte do adolescente, na última quarta-feira, mais uma mulher esteve na mesma delegacia, na quinta-feira (17), para relatar que havia sido vítima de Fabrício. Ela reconheceu o criminoso depois que a imagem dele foi divulgada e contou que teve o celular roubado por ele em 28 de agosto enquanto estava em um ponto final de ônibus.

De acordo com a Polícia Civil, Fabrício possui mais de dez anotações criminais por roubo, furto e corrupção de menores, acumuladas desde quando era menor infrator.

Segundo informações iniciais, Luiz Guilherme caminhava acompanhado de uma colega de escola nas proximidades do CIEP 179 quando o assaltante abordou os adolescentes. O homem apontou uma faca para a jovem, e o estudante reagiu para tentar defendê-la, momento em que foi atingido por diversos golpes desferidos pelo criminoso.

A vítima chegou a ser socorrida e deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes às 10h desta quarta-feira (16), transferido do Hospital Municipal de São João de Meriti, em estado gravíssimo e com múltiplas perfurações provocadas por arma branca.

De acordo com a direção da unidade, o paciente foi intubado assim que chegou e encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico. Durante o deslocamento, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR). Foram realizadas manobras de reanimação e houve retorno espontâneo.

Ainda segundo o hospital, durante os procedimentos cirúrgicos, o adolescente sofreu uma nova parada cardiorrespiratória. As equipes realizaram novas manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter o quadro. A rotina de óbito foi realizada com a presença dos familiares.

Fabrício foi localizado na mesma região do crime e reconhecido por um morador do local e a jovem que presenciou a abordagem.

"O Luiz sempre foi um garoto muito gentil, educado, um amigo atencioso. Sempre foi meu orgulho. Eu sempre pautei a educação do Luiz com valores, sempre acreditei que ele deveria ser justo, leal e fiel a tudo que ele acreditava. E, naquele momento ali, ele foi fiel ao que ele acreditava. Ele defendeu a colega, mesmo sabendo que poderia acontecer alguma coisa com ele, mas foi fiel aos princípios dele. E isso, para mim, já é o suficiente para ele poder ir tranquilo e eu poder ficar bem confortável com meu coração", contou.