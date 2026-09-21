Carlos Simoes dá vida a Jonas no espetáculo - Divulgação

Carlos Simoes dá vida a Jonas no espetáculoDivulgação

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Publicado 21/09/2026 16:17

Depois de 18 anos fazendo milhões de pessoas rirem, Jonas (Carlos Simoes) está de volta. E, aparentemente, continua sem entender nada sobre as mulheres!

“Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 3 – Missão Impossível” é a terceira dose de um fenômeno que já levou mais de 3 milhões de espectadores aos teatros, em mais de 150 cidades pelo Brasil e pelo mundo, e que agora chega ao Teatro Fashion Mall, em São Conrado, na Zona Sul do Rio.



No espetáculo, o personagem Jonas continua sua incansável missão de encontrar a mulher ideal para casar. O problema é que, depois de anos tentando entender o universo feminino, ele chega a uma conclusão aparentemente simples: as mulheres não o entendem… e ele definitivamente não entende as mulheres!



Enquanto elas conquistam independência, carreira, dinheiro, liberdade e até a capacidade de dizer “não quero”, Jonas tenta descobrir onde foi parar aquela mulher que antigamente queria apenas casar, ter filhos e fazer um jantarzinho.



Agora ela quer viajar, empreender, malhar, ter terapia, ter espaço, ter tempo para si mesma… e, principalmente, um homem que saiba interpretar uma mensagem de WhatsApp sem precisar de legenda.



E Jonas?



Continua achando que “vamos conversar” significa que está tudo bem.



Entre casamento, separação, filhos, sogra, sexo, boletos, redes sociais e a eterna dúvida sobre quem deixou a toalha molhada em cima da cama, Jonas percebe que os relacionamentos mudaram — mas os homens continuam cometendo os mesmos erros.



Até que acontece o inesperado.



De tanto procurar uma mulher que o entendesse e de tanto perceber que não era compreendido por elas, Jonas começa a notar que quem realmente entende suas dores, suas manias, seus dramas e suas confusões… são os homens.



E aí vem a descoberta que ninguém esperava:



Jonas se assume gay!



Sim. Depois de uma vida inteira tentando descobrir como conquistar uma mulher, ele finalmente descobre quem era a pessoa que ele estava tentando conquistar o tempo todo: ele mesmo.



O problema é que Jonas continua sendo Jonas.



Ou seja: agora ele também vai precisar descobrir como funciona um relacionamento entre homens — e, pelo jeito, alguém vai ter que explicar tudo novamente.



Com muito humor, ironia e zero filtro, Carlos Simoes coloca no palco as novas regras do amor, do casamento e das relações modernas. Porque hoje não basta saber amar: é preciso saber conversar, dividir a senha do streaming, sobreviver ao algoritmo, entender o “visualizado” e, principalmente, descobrir quem dorme do lado da parede.



No fim, a plateia vira uma verdadeira terapia coletiva, onde homens e mulheres vão rir de si mesmos, dos outros e, principalmente, dos próprios relacionamentos.



Porque a missão continua impossível.



Casar? Talvez.



Encontrar a pessoa certa? Boa sorte.



Entender as mulheres? Esquece.



Entender os homens? Jonas ainda está investigando.



E se não der casamento…



Pelo menos dá uma boa história para contar no grupo do WhatsApp!

Sinopse resumida



Depois de 18 anos em cartaz e mais de 3 milhões de espectadores, Jonas volta ao palco para tentar, mais uma vez, entender o amor, o casamento e as mulheres. Só que, de tanto procurar uma mulher que o compreenda, ele percebe que quem realmente entende suas dores, manias e confusões são os homens! Entre sexo, casamento, WhatsApp, crises e relacionamentos modernos, Jonas vive a descoberta mais inesperada de sua vida: ele se assume gay! Uma comédia irreverente, sem filtro e politicamente incorreta, onde a missão impossível é encontrar o amor — seja ele onde for!

Serviço



“Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 3 – Missão Impossível”

Texto: Carlos Simoes



Direção/Elenco: Carlos Simoes



Direção de Produção: Antonio Adder



Assistente de Direção: Sergio Augusto



Cidade: Rio De Janeiro/Rj



Teatro Fashion Mall



Endereço: Estrada da Gávea, 899 - São Conrado, Rio de Janeiro

Data: 10,11,17 E 18 de outubro



Horário: 19h



Duração: 60 minutos



Valor: R$120,00

