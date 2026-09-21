Carlos Simoes dá vida a Jonas no espetáculoDivulgação
No espetáculo, o personagem Jonas continua sua incansável missão de encontrar a mulher ideal para casar. O problema é que, depois de anos tentando entender o universo feminino, ele chega a uma conclusão aparentemente simples: as mulheres não o entendem… e ele definitivamente não entende as mulheres!
Enquanto elas conquistam independência, carreira, dinheiro, liberdade e até a capacidade de dizer “não quero”, Jonas tenta descobrir onde foi parar aquela mulher que antigamente queria apenas casar, ter filhos e fazer um jantarzinho.
Agora ela quer viajar, empreender, malhar, ter terapia, ter espaço, ter tempo para si mesma… e, principalmente, um homem que saiba interpretar uma mensagem de WhatsApp sem precisar de legenda.
E Jonas?
Continua achando que “vamos conversar” significa que está tudo bem.
Entre casamento, separação, filhos, sogra, sexo, boletos, redes sociais e a eterna dúvida sobre quem deixou a toalha molhada em cima da cama, Jonas percebe que os relacionamentos mudaram — mas os homens continuam cometendo os mesmos erros.
Até que acontece o inesperado.
De tanto procurar uma mulher que o entendesse e de tanto perceber que não era compreendido por elas, Jonas começa a notar que quem realmente entende suas dores, suas manias, seus dramas e suas confusões… são os homens.
E aí vem a descoberta que ninguém esperava:
Jonas se assume gay!
Sim. Depois de uma vida inteira tentando descobrir como conquistar uma mulher, ele finalmente descobre quem era a pessoa que ele estava tentando conquistar o tempo todo: ele mesmo.
O problema é que Jonas continua sendo Jonas.
Ou seja: agora ele também vai precisar descobrir como funciona um relacionamento entre homens — e, pelo jeito, alguém vai ter que explicar tudo novamente.
Com muito humor, ironia e zero filtro, Carlos Simoes coloca no palco as novas regras do amor, do casamento e das relações modernas. Porque hoje não basta saber amar: é preciso saber conversar, dividir a senha do streaming, sobreviver ao algoritmo, entender o “visualizado” e, principalmente, descobrir quem dorme do lado da parede.
No fim, a plateia vira uma verdadeira terapia coletiva, onde homens e mulheres vão rir de si mesmos, dos outros e, principalmente, dos próprios relacionamentos.
Porque a missão continua impossível.
Casar? Talvez.
Encontrar a pessoa certa? Boa sorte.
Entender as mulheres? Esquece.
Entender os homens? Jonas ainda está investigando.
E se não der casamento…
Pelo menos dá uma boa história para contar no grupo do WhatsApp!
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