A delegacia de Neves investiga o caso, que é considerado pela polícia meio cruel de reprimenda - Divulgação Redes Sociais

A delegacia de Neves investiga o caso, que é considerado pela polícia meio cruel de reprimendaDivulgação Redes Sociais

Publicado 21/09/2026 17:25

A Polícia Civil investiga um homem que confessou ter queimado as mãos da própria filha, uma criança de 7 anos, como forma de castigo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso chegou ao Conselho Tutelar após uma denúncia de maus-tratos no ambiente familiar e é apurado com base na Lei Henry Borel, que estabelece medidas de proteção para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica.

Leia mais: Sargento acusada de matar amigo terá audiência em fevereiro de 2027



Segundo o relato apresentado pelo Conselho Tutelar à polícia, a denúncia foi feita no dia 17 de setembro. Na manhã seguinte, uma equipe esteve na escola municipal em que a menina estuda, no bairro Neves, para apurar a situação.



Durante a conversa com os conselheiros, a criança relatou que a queimadura nas mãos havia sido provocada pelo pai. Ainda de acordo com o registro, a conselheira tutelar encaminhou áudios nos quais o homem admite ter causado a ferida na filha sob a justificativa de aplicar um "castigo educativo".

Segundo o relato apresentado pelo Conselho Tutelar à polícia, a denúncia foi feita no dia 17 de setembro. Na manhã seguinte, uma equipe esteve na escola municipal em que a menina estuda, no bairro Neves, para apurar a situação.Durante a conversa com os conselheiros, a criança relatou que a queimadura nas mãos havia sido provocada pelo pai. Ainda de acordo com o registro, a conselheira tutelar encaminhou áudios nos quais o homem admite ter causado a ferida na filha sob a justificativa de aplicar um "castigo educativo".

O exame pericial realizado na vítima confirmou que a criança apresenta lesões provocadas por ação térmica, atestando o uso de meio cruel.

Pai admite agressão



Em depoimento à polícia, o suspeito admitiu ter queimado a mão da filha. Segundo ele, a atitude foi tomada após saber que a menina estaria pegando merenda, lápis e outros objetos de colegas de classe.



O pai declarou ainda que soube, por meio de uma familiar, que a criança também teria pegado produtos em um mercado. No depoimento, ele afirmou estar arrependido e disse que nunca havia agredido a filha anteriormente.



A 73ª DP (Neves) investiga o caso. Agentes realizam diligências para apurar os fatos.



A reportagem do O DIA tentou contato por e-mail com a Prefeitura de São Gonçalo e com a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo às 16h22, mas não obteve retorno até o momento da publicação. A reportagem também não localizou a defesa do pai da criança. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral