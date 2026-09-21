Pablo Dominguez e Guilherme Couto denunciam agressão no Fundão, na noite de sexta-feira (18) - Reprodução/Redes sociais

Pablo Dominguez e Guilherme Couto denunciam agressão no Fundão, na noite de sexta-feira (18)Reprodução/Redes sociais

Publicado 21/09/2026 17:30

Um casal denuncia ter sido vítima de agressão e de xingamentos homofóbicos na saída de uma festa no prédio da Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) . O caso aconteceu por volta das 23h de sexta-feira (18), na Cidade Universitária, no Fundão, Zona Norte do Rio. A Polícia Civil investiga o crime.

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Nas redes sociais, Pablo Dominguez e Guilherme Couto contam que estavam acompanhados de uma amiga enquanto saíam de um evento chamado "Pizzada da UFRJ" quando um homem, ainda não identificado, iniciou provocações. Ao se aproximar das vítimas, o agressor deu um esbarrão e começou a insultá-los.



"Um rapaz acompanhado de outras pessoas veio em direção a mim, meu namorado e uma amiga. Ele veio olhando e propositalmente esbarrou em mim. Nitidamente já veio mal-intencionado, e falava: 'quer brigar, viadinho?'. A nossa amiga tentou intervir e foi aí que ele desferiu um soco em mim", conta Pablo.



Ainda de acordo com o rapaz, que é professor e aluno da instituição, cerca de cinco pessoas presenciaram a agressão, mas não intervieram. "Tinha umas cinco pessoas ao meu redor e ele começou a me chutar bastante comigo caído no chão", lembra.

Novas agressões com mordida

Em seguida, o grupo se dispersou e as vítimas conseguiram se afastar da situação. Posteriormente, ao chegarem próximo ao ponto de ônibus para voltar para casa, Pablo e Guilherme encontraram novamente o agressor e começaram a gravar para tentar identificá-lo. No entanto, a situação ficou ainda mais violenta.



"Eu consegui sair do chão, fomos para o ponto de ônibus e os agressores ainda estavam lá. Eu apontei o celular e perguntei se era ele o autor das agressões. Ele veio para cima e deu um soco. Foi então que iniciou uma briga generalizada e o grupo começou as agressões comigo e com meu namorado", completa.



O casal ficou com ferimentos nos olhos, boca, mão e na cabeça, além de uma mordida. Bastante abalado com o ocorrido, Guilherme lamentou o episódio de agressão dentro da universidade.



"As pessoas estavam com o intuito de causar briga e confusão na festa. A gente acredita que outras tenham passado por algo semelhante, por isso estamos gravando esse vídeo. Pensamos muito em expor esse caso, mas precisamos disso para conseguir identificar os agressores e que isso não fique impune", pede.



O namorado dele criticou ainda a falta de segurança no campus da UFRJ: "Achamos ainda mais triste o fato de que estávamos em um ambiente universitário, um lugar em que esperamos ter segurança, em que esperamos estar protegidos".



O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma) e encaminhado para a 37ª DP (Ilha do Governador). As vítimas realizaram exame de corpo de delito, e as demais investigações estão em andamento para apurar os fatos. Até o momento, os agressores não foram identificados.

A UFRJ foi procurada por e-mail às 16h47, mas ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. O espaço segue aberto para manifestação.

Briga generalizada em outra festa na UFRJ

Um outro episódio de agressão em festa no campus da universidade também repercutiu nos últimos dias. Um grupo de jovens se envolveu em uma briga generalizada na noite de quinta-feira (17), na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os envolvidos trocando agressões e um rapaz sendo carregado por colegas.



Segundo relatos de estudantes que participaram da festa, a confusão começou numa área de compra de bebidas, no campus da instituição. Ainda de acordo com os relatos, um dos envolvidos teria discutido com um grupo de mulheres, o que provocou a reação de outras pessoas e deu início à briga.



Procurada, a UFRJ também não se pronunciou sobre este ocorrido.