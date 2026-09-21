Pablo Dominguez e Guilherme Couto denunciam agressão no Fundão, na noite de sexta-feira (18)Reprodução/Redes sociais
"Um rapaz acompanhado de outras pessoas veio em direção a mim, meu namorado e uma amiga. Ele veio olhando e propositalmente esbarrou em mim. Nitidamente já veio mal-intencionado, e falava: 'quer brigar, viadinho?'. A nossa amiga tentou intervir e foi aí que ele desferiu um soco em mim", conta Pablo.
Ainda de acordo com o rapaz, que é professor e aluno da instituição, cerca de cinco pessoas presenciaram a agressão, mas não intervieram. "Tinha umas cinco pessoas ao meu redor e ele começou a me chutar bastante comigo caído no chão", lembra.
Novas agressões com mordida
"Eu consegui sair do chão, fomos para o ponto de ônibus e os agressores ainda estavam lá. Eu apontei o celular e perguntei se era ele o autor das agressões. Ele veio para cima e deu um soco. Foi então que iniciou uma briga generalizada e o grupo começou as agressões comigo e com meu namorado", completa.
O casal ficou com ferimentos nos olhos, boca, mão e na cabeça, além de uma mordida. Bastante abalado com o ocorrido, Guilherme lamentou o episódio de agressão dentro da universidade.
"As pessoas estavam com o intuito de causar briga e confusão na festa. A gente acredita que outras tenham passado por algo semelhante, por isso estamos gravando esse vídeo. Pensamos muito em expor esse caso, mas precisamos disso para conseguir identificar os agressores e que isso não fique impune", pede.
O namorado dele criticou ainda a falta de segurança no campus da UFRJ: "Achamos ainda mais triste o fato de que estávamos em um ambiente universitário, um lugar em que esperamos ter segurança, em que esperamos estar protegidos".
O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma) e encaminhado para a 37ª DP (Ilha do Governador). As vítimas realizaram exame de corpo de delito, e as demais investigações estão em andamento para apurar os fatos. Até o momento, os agressores não foram identificados.
Briga generalizada em outra festa na UFRJ
Procurada, a UFRJ também não se pronunciou sobre este ocorrido.
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