Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia
O candidato do PSD, Eduardo Paes, participou de uma agenda com motociclistas de aplicativo em Botafogo, na Zona Sul. Durante o encontro, anunciou a proposta de isentar do pagamento do IPVA as motocicletas de até 180 cilindradas em todo o estado. Segundo ele, a medida beneficiaria especialmente mototaxistas e entregadores.
Paes também defendeu a criação de bases de apoio para motociclistas em parceria com as prefeituras e a implantação de faixas exclusivas para motos. Na área de infraestrutura, voltou a apresentar projetos como a extensão da Via Light até a Avenida Brasil e, posteriormente, até Cabuçu, além da ampliação da Transolímpica até Nova Iguaçu, passando por Mesquita e Nilópolis.
Já o candidato do PL, Douglas Ruas, reuniu-se com instituições ligadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ele assinou uma carta-compromisso prevendo a criação da Secretaria Estadual de Políticas Inclusivas.
Entre as propostas apresentadas estão a criação de uma Central de Intérpretes de Libras com funcionamento 24 horas e a garantia de professores de apoio em toda a rede estadual de ensino. Ruas afirmou que a nova secretaria terá atuação transversal, cobrando políticas inclusivas de todas as áreas do governo.
O candidato do PSOL, William Siri, realizou panfletagem no calçadão de Campo Grande durante a tarde. Mais tarde, esteve no Méier, na Zona Norte, onde percorreu a Rua Dias da Cruz e conversou com comerciantes e moradores.
Pelo Republicanos, Anthony Garotinho concentrou sua campanha na Baixada Fluminense, com carreatas em Nilópolis, São João de Meriti e Duque de Caxias. Durante as agendas, voltou a defender a implantação do chamado ICMS Social, proposta que prevê a isenção do imposto sobre contas de luz, telefone e outros serviços para famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
O candidato da Missão, Coronel Busnello, participou de um encontro promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Na ocasião, apresentou uma proposta de “desfavelização”, baseada na regularização fundiária, urbanização e entrega de títulos de propriedade aos moradores das comunidades.
Segundo Busnello, a iniciativa busca integrar as áreas ao setor formal da economia, com regularização dos imóveis e dos serviços públicos.
O candidato do PSTU, Cyro Garcia, dedicou a manhã à gravação de vídeos para a campanha e participou de reuniões internas durante a tarde.
A candidata da Unidade Popular (UP), Juliette Pantoja, não divulgou compromissos oficiais para esta segunda-feira.
Pelo Novo, André Marinho participou de um café da manhã com candidatos do partido no Jardim Botânico, na Zona Sul.
Já Luan Monteiro, do PCO, não informou agenda pública para o dia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.