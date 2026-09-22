Homem foi preso em flagrante durante operação contra milícia de São João de Meriti - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Homem foi preso em flagrante durante operação contra milícia de São João de MeritiReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/09/2026 08:07

Policiais civis realizaram, na manhã desta terça-feira (22), uma operação contra uma milícia responsável por cobranças ilegais e intimidação contra moradores e comerciantes, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense . Três pessoas foram presas em flagrante, incluindo a companheira de um suspeito.

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Investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE) identificaram que o grupo paramilitar atua no Complexo do Morro do Pau Branco e na região de Venda Velha, sob o comando de Evandro Costa de Souza, conhecido como Monstrão e Vando. De acordo com o apurado, o miliciano usa força armada para sustentar a sua influência na região, cobrando, ameaçando e intimidando os moradores e comerciantes.

A especializada descobriu que a quadrilha tem uma estrutura armada e capacidade de rápida reorganização, que, diante das sucessivas ações policiais, vem alterando locais de permanência, deslocando armamentos, modificando pontos de apoio e intensificando suas comunicações na tentativa de preservar sua estrutura criminosa.

Entre os investigados estão Rodrigo Lino de Lima, conhecido como RD, e Carlos Donato Ximenes Melo, o Papel. As investigações revelaram que imóveis relacionados aos suspeitos estariam sendo utilizados para guarda, esconderijo e armazenamento de armas empregadas nas atividades da milícia.

Um dos pontos analisados pela especializada é a atuação de Rodrigo, que, conforme a apuração, anda pela região usando um fuzil, o que evidencia o poder bélico utilizado pelo grupo para sustentar sua influência.

Policiais encontraram seteiras na casa do suspeito. Segundo a corporação, as aberturas nas paredes eram usadas para disparar armas de dentro do imóvel sem expor os criminosos, reforçando a opressão e o controle armado contra moradores e comerciantes da região.

Policiais civis encontram seteiras em casa de suspeito de envolvimento com milícia durante operação em São João de Meriti



Crédito: Divulgação / Polícia Civil pic.twitter.com/aA0MMOYYRF — Jornal O Dia (@jornalodia) September 22, 2026

Três pessoas foram presos em flagrante durante a operação. Um homem por porte ilegal de arma de fogo, outro com um material de cobrança da milícia e uma mulher por constituição de milícia privada. Ela, que é companheira de Rodrigo, estava na residência adaptada para confrontos.

Os agentes apreenderam munições de fuzil, carregador de fuzil, caderno de anotação, material pra cobrança, uma pistola e uma motocicleta produto de adulteração.

Ação ocorre após prisão de braço armado

A operação desta terça também é resultado do aprofundamento das investigações após a prisão, em 16 de setembro, de Marlon Aurélio Gomes de Souza, conhecido como Taz , que é a liderança do braço armado da organização.

De acordo com as investigações, Marlon participava diretamente de confrontos e investidas armadas durante disputas territoriais contra grupos rivais. Ele é suspeito de coordenar homens fortemente armados e de ter participação estratégica na manutenção do controle exercido pela milícia sobre comunidades da região. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.

A partir das diligências realizadas desde então, os policiais conseguiram novos elementos sobre a atuação de outros integrantes e sobre os locais que poderiam estar sendo utilizados como pontos de apoio do grupo.

A Draco cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra investigados. A Justiça do Rio deferiu as ordens judiciais após manifestação do Ministério Público do Rio (MPRJ).

A ação teve o objetivo de aprofundar a identificação da milícia, a hierarquia e divisão de tarefas da organização, bem como das cobranças ilícitas, circulação de armas e dinâmica territorial do grupo.

A reportagem ainda não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.