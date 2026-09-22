Ação em Belford Roxo ocorreu em endereços ligados à suspeita de aplicar o 'golpe do falso familiar' - Divulgação

Ação em Belford Roxo ocorreu em endereços ligados à suspeita de aplicar o 'golpe do falso familiar'Divulgação

Publicado 22/09/2026 08:15

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCI) realizaram, nesta terça-feira (22), a Operação Impostor para apurar as circunstâncias por trás do "golpe do falso familiar" praticado por uma mulher. As ações ocorrem em endereços ligados à suspeita em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

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A investigação começou depois que uma vítima recebeu mensagens de uma pessoa que se passou por seu filho, utilizando inclusive o nome e a fotografia dele no perfil do aplicativo de mensagens, e solicitou transferências bancárias de quase R$ 3 mil, que foram realizadas.



Utilizando a identidade do filho, a mulher pediu R$ 2.979,43 sob o pretexto de que precisava pagar algumas contas. A partir do registro do crime, os policiais analisaram as informações bancárias, dados vinculados à conta do aplicativo de mensagem utilizada na fraude, registros de conexão, endereços IP e linhas telefônicas para identificar os beneficiários do valor e reconstruir toda a infraestrutura telemática do golpe.



O cruzamento dessas informações permitiu que os agentes descobrissem uma linha cadastrada e vinculada a um aparelho celular em nome da investigada. Com os elementos reunidos durante a apuração, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra a mulher para localizar materiais que possam esclarecer a fraude e identificar novos elementos sobre o crime.

Segundo a delegada assistente da DRCI, Nathalia Lavouras, o golpe do falso familiar é uma modalidade recorrente de fraude em que o criminoso se apresenta, por meio de aplicativo de mensagens, como alguém próximo da vítima e se aproveita dessa relação de confiança.



Durante o cumprimento da medida, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e documentos que, em uma análise preliminar, apresentam indícios de possível relação com a prática desse tipo de crime.



"Todo esse material foi apreendido e destinado à perícia e, consequentemente, será submetido à análise técnica e pericial, com o objetivo de verificar sua efetiva utilização, identificar comunicações e outros vestígios digitais que possam confirmar a hipótese da investigativa está envolvida na prática dessa fraude bancária, além de esclarecer a dinâmica dos fatos e apurar eventual existência de novas vítimas ou de outros envolvidos, pois, como a experiência nos ensina, esse tipo de golpe raramente é aplicado por uma pessoa de forma isolada. Geralmente, faz parte de uma associação criminosa destinada a essa finalidade", explicou.



A delegada ainda orientou à população para que sempre confirmem por ligação telefônica ou contato pessoal qualquer pedido de transferência recebido por aplicativo de mensagem.



"Ainda que o perfil utilize o nome de algum familiar ou a fotografia de uma pessoa querida, ainda assim é sempre importante, antes de realizar qualquer transferência solicitada por mensagens eletrônicas instantâneas, confirmar a identidade daquela pessoa. É importante também desconfiar de contatos realizados por números desconhecidos ou recém-alterados, não agir sob pressão e jamais efetuar pagamento antes de confirmar diretamente a identidade do solicitante", destacou.

Mais de 50% das tentativas de golpe são feitas por ligação

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026 revelou que as ligações telefônicas são o principal canal usado na disseminação de golpes no Bras il. Elas correspondem a 53% das tentativas de estelionato digital.

De acordo com a pesquisa produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em março de 2026, 15,8% da população com 16 anos ou mais foi vítima de um golpe ou perdeu dinheiro pela internet ou pelo celular no último ano. O índice representa 26,3 milhões de pessoas.

Já o relatório "O Estado dos Golpes Brasil de 2026" estima que 16,5 milhões de brasileiros perderam dinheiro em fraudes no período, com prejuízos que chegam a cerca de R$ 21,2 bilhões. A cada 1 minuto e 31 segundos, um estelionato digital é aplicado no país. Em 2025, foram registrados 346.753 casos.

Quem recebe uma ligação suspeita ou é vítima de um golpe tem três frentes principais de denúncia. A primeira é a Anatel, pelo número 1331 ou pelo site e chat oficiais da agência, canal que permite relatar chamadas fraudulentas e cobrar providências das operadoras. A segunda é a Polícia Civil: o registro pode ser feito pela Delegacia Eletrônica do estado da vítima ou de forma presencial em uma delegacia, com prints de tela, número que ligou e qualquer outro dado disponível. A terceira é o Procon, que em alguns estados tem formulário específico para esse tipo de fraude.