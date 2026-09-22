Unidade do Grupo Celita Toledo está localizada na Rua Soares Cabral, em Laranjeiras - Reprodução/Google Maps

Unidade do Grupo Celita Toledo está localizada na Rua Soares Cabral, em LaranjeirasReprodução/Google Maps

Publicado 22/09/2026 19:11

A Delegacia do Consumidor (Decon) investiga a morte de Jessica Conceição da Cruz, no último domingo (20), após uma cirurgia estética em uma unidade do Grupo Celita Toledo , localizada na Rua Soares Cabral, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Este é o terceiro óbito de paciente após procedimento realizado na mesma clínica em cinco meses.

Ao O DIA, o delegado titular da especializada, Wellington Vieira, esclareceu que Jessica fez um combo de remodelamento costal, lipoaspiração e mastopexia. Ela estava internada há pelo menos dois meses, em estado grave.

Ainda de acordo com o delegado, além das mortes, 24 denúncias de deformações no corpo de pacientes após cirurgias realizadas no Grupo Celita Toledo já foram registradas e estão sob investigação. A Decon informou que analisa informações, documentos e outros elementos que possam ajudar a esclarecer as mortes e as denúncias.

De acordo com a Polícia Civil, todas as complicações investigadas ocorreram em cirurgias realizadas por médicos estrangeiros que ainda estariam em pós-graduação. A regularidade da atuação desses profissionais também é investigada pela Decon.

"A delegacia do consumidor solicita que qualquer paciente que tenha reclamações nos procure", pediu o delegado Wellington Vieira.



A primeira vítima fatal foi Isabely Viana em junho deste ano. Ela passou por um procedimento estético no abdômen e teve complicações no pós-cirúrgico.

Um dos donos da clínica foi preso

Por causa das denúncias, a Decon realizou uma operação no início de julho em unidades da rede. Durante a ação, Adriano Silva do Nascimento se apresentou como um dos proprietários de um dos estabelecimentos do grupo. Durante as buscas, os agentes encontraram medicamentos vencidos, o que levou à prisão em flagrante de Adriano por crimes contra as relações de consumo. Ele foi liberado após pagar fiança.



A Decon identificou que o Grupo Celita Toledo é formado por, pelo menos, três unidades: a Clínica de Estética Celita Toledo, o Laranjeiras Plastic Day Hospital e o Hospital Ênio Serra.



As unidades são vinculadas à candidata a deputada federal Celita Toledo (Republicanos). Mesmo diante das investigações sobre possíveis negligências em cirurgias, a rede continuava funcionando e divulgando procedimentos nas redes sociais.



Em uma publicação feita no último domingo (20), dia em que Jéssica Conceição morreu, Celita Toledo publicou um vídeo em que critica pacientes que relatavam ter enfrentado intercorrências após procedimentos estéticos. Na legenda, escreveu: "No Projeto Celita Toledo, nós acompanhamos você em todas as etapas. Mas o pós-operatório também precisa do seu compromisso. Nós fazemos a nossa parte". Os comentários na publicação estavam limitados.



A reportagem tenta contato com o Grupo Celita Toledo desde as 18h20 desta terça-feira (22), em busca de um posicionamento sobre a morte da paciente. Até o momento, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Jessica Conceição.