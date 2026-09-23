Dois familiares da jovem de 12 anos, vítima de estupro, foram presos Divulgação PCRJ
A investigação começou depois que a jovem fugiu de casa e pediu ajuda a um policial militar durante um patrulhamento. Aos agentes, ela contou que vinha sofrendo abusos sexuais e apontou os dois familiares como responsáveis pelas violências.
Segundo o relato prestado à polícia, os abusos cometidos pelo companheiro da avó teriam começado com toques nas partes íntimas e evoluído para outros atos de violência sexual.
Já o segundo suspeito, o tio materno da menor, teria começado as agressões depois que passou a morar com a família. Em um dos episódios relatados, o homem teria amarrado as mãos da adolescente com um lençol para obrigá-la a praticar atos sexuais. O último caso atribuído a ele ocorreu em 14 de setembro, poucos dias antes de a menina conseguir pedir ajuda.
Ainda segundo a Polícia Civil, a jovem contou que tentou relatar as violências a diferentes familiares. Ela procurou a própria avó, mas não recebeu a proteção esperada e afirmou ter sido desacreditada.
Investigação
Com os mandados expedidos pela Justiça, os policiais localizaram os suspeitos em Vigário Geral. Após a prisão, os suspeitos foram encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição do Judiciário enquanto as investigações prosseguem para o esclarecimento total dos fatos.
A jovem foi acolhida por uma instituição de proteção e recebe atendimento especializado.
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