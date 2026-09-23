Dois familiares da jovem de 12 anos, vítima de estupro, foram presos - Divulgação PCRJ

Dois familiares da jovem de 12 anos, vítima de estupro, foram presos Divulgação PCRJ

Publicado 23/09/2026 14:56





A investigação começou depois que a jovem fugiu de casa e pediu ajuda a um policial militar durante um patrulhamento. Aos agentes, ela contou que vinha sofrendo abusos sexuais e apontou os dois familiares como responsáveis pelas violências.



Segundo o relato prestado à polícia, os abusos cometidos pelo companheiro da avó teriam começado com toques nas partes íntimas e evoluído para outros atos de violência sexual.



Já o segundo suspeito, o tio materno da menor, teria começado as agressões depois que passou a morar com a família. Em um dos episódios relatados, o homem teria amarrado as mãos da adolescente com um lençol para obrigá-la a praticar atos sexuais. O último caso atribuído a ele ocorreu em 14 de setembro, poucos dias antes de a menina conseguir pedir ajuda.



Ainda segundo a Polícia Civil, a jovem contou que tentou relatar as violências a diferentes familiares. Ela procurou a própria avó, mas não recebeu a proteção esperada e afirmou ter sido desacreditada.

Dois homens foram presos temporariamente nesta quarta-feira (23) , suspeitos de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos de forma reiterada dentro da própria casa da família, na Zona Norte do Rio. Um dos investigados é companheiro da avó da adolescente, enquanto o outro é tio materno dela. Os dois foram localizados em Vigário Geral após a Justiça decretar as prisões.A investigação começou depois que a jovem fugiu de casa e pediu ajuda a um policial militar durante um patrulhamento. Aos agentes, ela contou que vinha sofrendo abusos sexuais e apontou os dois familiares como responsáveis pelas violências.Segundo o relato prestado à polícia, os abusos cometidos pelo companheiro da avó teriam começado com toques nas partes íntimas e evoluído para outros atos de violência sexual.Já o segundo suspeito, o tio materno da menor, teria começado as agressões depois que passou a morar com a família. Em um dos episódios relatados, o homem teria amarrado as mãos da adolescente com um lençol para obrigá-la a praticar atos sexuais. O último caso atribuído a ele ocorreu em 14 de setembro, poucos dias antes de a menina conseguir pedir ajuda.Ainda segundo a Polícia Civil, a jovem contou que tentou relatar as violências a diferentes familiares. Ela procurou a própria avó, mas não recebeu a proteção esperada e afirmou ter sido desacreditada.

Investigação



Após a denúncia, agentes da 24ª DP (Piedade) iniciaram as diligências e solicitaram o exame de corpo de delito. A adolescente prestou depoimento em ambiente reservado, seguindo o protocolo de escuta especializada para a sua faixa etária. Na ocasião, ela detalhou de forma separada e específica os abusos cometidos por cada um dos acusados.



Com os mandados expedidos pela Justiça, os policiais localizaram os suspeitos em Vigário Geral. Após a prisão, os suspeitos foram encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição do Judiciário enquanto as investigações prosseguem para o esclarecimento total dos fatos.



A jovem foi acolhida por uma instituição de proteção e recebe atendimento especializado.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral