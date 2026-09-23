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FOTOS: Corpo de Zuenir Ventura é sepultado em mausoléu da ABL
Velório do histórico jornalista aconteceu momentos antes na na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio
O corpo de Zuenir Ventura foi levado ao mausoléu da Academia Brasileira de Letras (ABL), em Botafogo, na Zona Sul, para sepultamento na tarde desta quarta-feira (23). O velório aconteceu na parte da manhã sede da instituição, no Centro do Rio. O jornalista era imortal da academia.
Rio de Janeiro
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Velório do histórico jornalista aconteceu momentos antes na na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio
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