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FOTOS: Corpo de Zuenir Ventura é sepultado em mausoléu da ABL
Rio de Janeiro

FOTOS: Corpo de Zuenir Ventura é sepultado em mausoléu da ABL

Velório do histórico jornalista aconteceu momentos antes na na sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro do Rio

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Ana Fernanda Freire
Sepultamento do jornalista ocorreu Zuenir Ventura ocorreu no cemitério São João Batista, em Botafogo
Elisa Ventura destacou que o pai, Zuenir Ventura, deixou um grande legado
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Mauro Ventura contou que todos consideram Zuenir Ventura um \'paizão\'
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Jornalista Ancelmo Gois contou que Zuenir Ventura era considerado seu padrinho
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Jornalista Miriam Leitão lembrou com carinho do amigo Zuenir Ventura
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Gilberto Gil compareceu ao velório do amigo Zuenir Ventura
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Zuenir Ventura recebeu coroas de flores em seu velório, ocorrido nesta quarta-feira (23)
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Sepultamento do jornalista ocorreu Zuenir Ventura ocorreu no cemitério São João Batista, em Botafogo
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O corpo de Zuenir Ventura foi levado ao mausoléu da Academia Brasileira de Letras (ABL), em Botafogo, na Zona Sul, para sepultamento na tarde desta quarta-feira (23). O velório aconteceu na parte da manhã sede da instituição, no Centro do Rio. O jornalista era imortal da academia.
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