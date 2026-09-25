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Publicado 25/09/2026 12:07



Os dois homens encontrados mortos a tiros dentro de um carro no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, são o militar do Corpo de Bombeiros, Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, 24 anos, e do seu namorado Pedro Henrique Araújo, 26. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Segundo a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na noite da última quarta-feira (23), na Rua João Raimundo. No local, os agentes encontraram os corpos dentro de um veículo Volkswagen Taos branco e cápsulas de munição nas proximidades.



A área chegou a ser isolada para o trabalho da perícia. Dentro do automóvel, os policiais localizaram uma pistola calibre 9 milímetros sob o banco traseiro. De acordo com as primeiras informações, a arma seria do bombeiro.



A região onde ocorreu o crime fica próxima às comunidades do Sossego e do Cacareco, que vive sob controle da facção Terceiro Comando Puro (TCP).



O militar era lotado da Diretoria-Geral de Defesa Civil. Em nota, o Corpo de Bombeiros lamentou o caso e prestou solidariedade aos familiares e amigos.



"É com profunda tristeza que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro se despede do Soldado BM Pedro Ernesto dos Anjos Rodrigues, profissional que dedicou sua trajetória ao serviço, à missão e aos valores da Corporação.



Sua passagem pela DGDEC deixa muito mais do que lembranças. Deixa o respeito, a admiração, o companheirismo e um legado construído com dedicação à nobre missão de proteger e salvar vidas.



Neste momento de profunda dor, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro se solidariza com os familiares e amigos do militar, bem como com os familiares de seu companheiro, também vítima desta tragédia, desejando força e conforto a todos.



Sua coragem, seu compromisso e sua dedicação jamais serão esquecidos".



Os corpos dos rapazes foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu. O velório e sepultamento de Pedro Hernesto ocorre na tarde desta sexta-feira (25) no Crematório e Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. Até o momento, não há informações sobre o enterro do seu companheiro.

Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento na DHBF para apurar os fatos.