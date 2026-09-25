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Obras de revitalização do Parque Recanto do Trovador são iniciadas
Rio de Janeiro

Obras de revitalização do Parque Recanto do Trovador são iniciadas

Frequentadores ganharão opções para a prática de atividades físicas e lazer, além de novo paisagismo, lagos e calçada

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Manuella Viegas
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A Prefeitura do Rio deu início, nesta sexta-feira (25), às obras de revitalização do Parque Recanto do Trovador, em Vila Isabel, na Zona Norte. Com 55 mil metros quadrados, o espaço ganhará novas áreas de esporte, lazer e convivência, além da recuperação de áreas verdes e de elementos históricos. O investimento é de R$ 19,3 milhões.

Entre as novidades anunciadas estão duas quadras de areia, quadra de pickleball, parque infantil, parcão e uma nova área de convivência. Também serão restaurados o lago e os jardins do parque.

“Não é só uma reforma. Será um novo parque. Vai se juntar à seleção desses parques da cidade que têm uma gestão própria, equipe da Comlurb, uma equipe da Guarda Municipal. O funcionamento do parque vai ser como o dos melhores da cidade”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.

Novas opções de esporte e lazer

Quem frequenta o Recanto do Trovador terá novas alternativas para praticar esportes e aproveitar o parque. Serão construídas duas quadras de areia, uma quadra de pickleball — esporte de raquete que mistura elementos do tênis, do badminton e do tênis de mesa —, um novo parque infantil e um espaço para os cães.

O local também ganhará Academia Carioca, equipamentos de futmesa e mesas de ping-pong. O campo de futebol e a pista de caminhada serão recuperados. Já a nova área de convivência terá bancos, mesas e outros equipamentos para a população.

As áreas de apoio também serão renovadas. Os vestiários serão reformados e novos banheiros serão construídos, incluindo opções para famílias e pessoas com deficiência. Prédios já existentes no parque serão adaptados para receber a administração do espaço e demais órgãos municipais.

As áreas verdes também não vão ficar de fora. Os jardins e o lago serão restaurados, e o parque receberá um novo trabalho de paisagismo. A calçada externa também será recuperada, assim como os elementos históricos da entrada, preservando características que fazem parte da identidade do Recanto do Trovador.

A revitalização inclui ainda novos pisos drenantes, iluminação e um sistema de drenagem com soluções baseadas na natureza. As intervenções vão melhorar o escoamento da água da chuva e a circulação pelo parque. Também serão reformados os telhados e a cobertura da Vila Olímpica Artur da Távola, que funciona no complexo.

O projeto foi desenvolvido pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe) e será executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Parque abrigou o primeiro zoológico da cidade

Inaugurado em 1888, o espaço, que ocupa uma área que faz parte da história do Rio, abrigou o primeiro Jardim Zoológico da cidade, criado pelo Barão de Drummond. Com o passar dos anos, o parque mudou de função, mas até os dias atuais conserva elementos que ajudam a contar essa história, como o lago, os jardins, o gradil e o portão da entrada principal, todos tombados.

A revitalização vai recuperar áreas importantes do local, preservando características que fazem parte de sua identidade. Ao mesmo tempo, novos equipamentos vão ampliar as possibilidades de uso do espaço. A proposta é valorizar a área verde e tornar o parque mais atrativo para quem mora em Vila Isabel e nos bairros do entorno.

“Essa é uma área tombada pelo patrimônio histórico, então vamos fazer também todo um trabalho de restauração, transformando e entregando esse espaço com muita qualidade para todos os moradores da região. É um local extremamente importante”, disse o secretário de Infraestrutura, Wanderson Santos.
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