O acordo de cooperação técnica foi assinado nesta sexta-feira (25) Carlos Magno/Governo do RJ
O acordo foi assinado pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. Segundo ele, os estudos deverão fornecer informações técnicas para orientar futuras decisões sobre a expansão do sistema.
“Esta parceria representa um passo importante para avançarmos no planejamento do transporte público do Rio de Janeiro, aprofundando o conhecimento sobre as possibilidades de expansão e integração do sistema metroviário. A partir desses estudos, teremos elementos técnicos mais consistentes para subsidiar as futuras decisões do Estado. Vamos buscar o melhor projeto possível”, afirmou.
Linha 3 já está em estudo
A proposta prevê uma conexão entre os municípios do Rio, Niterói e São Gonçalo, uma das principais áreas de deslocamento da Região Metropolitana.
Além da parte de engenharia e infraestrutura, o trabalho deverá considerar aspectos econômicos, sociais e ambientais dos territórios que poderão ser atendidos pela expansão da rede.
Para a secretária de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem, a ampliação da estrutura metroviária pode ter efeitos sobre o transporte e o desenvolvimento das áreas atendidas.
“A expansão de meios estruturantes como o metrô vai alavancar o transporte e o desenvolvimento”, afirmou.
Parceria com o BNDES
O secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, relacionou os estudos do metrô às negociações financeiras mantidas pelo Estado com o BNDES. Segundo ele, o governo também discute com o banco uma renegociação da dívida, com possibilidade de redução de custos e ampliação dos prazos.
“Os assuntos se conectam, porque estamos fazendo um trabalho de corte de despesas e de aumento da receita, mas o crescimento consolidado da arrecadação só virá com o desenvolvimento econômico. E projetos como esse são essenciais nesse trabalho”, disse Mercês.
O diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa, afirmou que a instituição considera importante retomar a parceria com o governo fluminense.
“Para nós, retomar o diálogo e a parceria com o Estado do Rio é muito importante e agora isso está sendo possível”, afirmou.
Também participaram da reunião o secretário de Estado de Segurança Institucional e presidente do Instituto Rio Metrópole, Roberto Leão; a superintendente da área de Soluções para Cidades do BNDES, Luciene Machado; e o professor da COPPE/UFRJ Gladyston Mattos Ribeiro.
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