O acordo de cooperação técnica foi assinado nesta sexta-feira (25) - Carlos Magno/Governo do RJ

O acordo de cooperação técnica foi assinado nesta sexta-feira (25) Carlos Magno/Governo do RJ

Publicado 25/09/2026 19:41 | Atualizado 25/09/2026 19:43

O Governo do Estado do Rio de Janeiro firmou uma parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a COPPE/UFRJ para estudar a expansão e a integração do metrô . O acordo de cooperação técnica foi assinado nesta sexta-feira (25) e prevê análises sobre projetos que podem ampliar a conexão do transporte metroviário na Região Metropolitana.

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Entre os estudos estão a extensão da Linha 2, entre Estácio e Praça XV, e da Linha 4, no trecho entre Jardim Oceânico, Terminal Alvorada e Recreio. A parceria também inclui a implantação da Linha 3, com uma ligação metroviária entre Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo.



O acordo foi assinado pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto. Segundo ele, os estudos deverão fornecer informações técnicas para orientar futuras decisões sobre a expansão do sistema.



“Esta parceria representa um passo importante para avançarmos no planejamento do transporte público do Rio de Janeiro, aprofundando o conhecimento sobre as possibilidades de expansão e integração do sistema metroviário. A partir desses estudos, teremos elementos técnicos mais consistentes para subsidiar as futuras decisões do Estado. Vamos buscar o melhor projeto possível”, afirmou.



Linha 3 já está em estudo