Clínica da Familia Hesio de Albuquerque Cordeiro está localizada na Estrada do CamorimMarco Antônio Lima / Prefeitura do Rio

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Romulo Cunha
Moradores do Camorim, na Zona Sudoeste do Rio, ganharam uma nova unidade de saúde na tarde deste sábado (26). A Clínica da Família Hesio de Albuquerque Cordeiro, onde trabalharão mais de 70 funcionários, tem capacidade para atender, aproximadamente, 28 mil pessoas.
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Clínica da Familia Hesio de Albuquerque Cordeiro está localizada na Estrada do Camorim - Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio
Clínica da Familia Hesio de Albuquerque Cordeiro está localizada na Estrada do Camorim - Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio
Clínica da Familia Hesio de Albuquerque Cordeiro está localizada na Estrada do Camorim - Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio
Clínica da Familia Hesio de Albuquerque Cordeiro está localizada na Estrada do Camorim - Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio
Clínica da Familia Hesio de Albuquerque Cordeiro está localizada na Estrada do Camorim - Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio
Este é o primeiro espaço adaptado ao novo modelo das Clínicas da Família, com uma arquitetura moderna  para a ambientação de unidades de saúde. Serão sete equipes de Saúde da Família trabalhando no local, com objetivo de ampliar o acesso da população da região aos serviços da rede municipal.
"A unidade é praticamente um Super Centro de Saúde, com uma grande estrutura, equipamentos, farmácia abastecida, médicos, ultrassom, raio-X, especialidades e saúde bucal. É preparada para garantir à população o direito de ter atendimento de qualidade, acompanhamento e profissionais de saúde perto de casa. É apenas a primeira de mais seis clínicas desse novo modelo que vamos inaugurar na cidade", disse o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).
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Localizada na Estrada do Camorim 205, a unidade é a 138ª Clínica da Família da cidade, de um total de 243 unidades de Atenção Primária geridas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
O local conta com oito consultórios e seis salas para atendimentos específicos, comportando toda a cartela de serviços da rede de Atenção Primária, como vacinação, saúde bucal, curativos, consultas médicas e de enfermagem, pré-natal, ultrassonografia, raio-X e farmácia.
A espaço também conta com o Programa Academia Carioca para reforçar as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças no território, além de um auditório com capacidade para 40 pessoas.
A unidade terá mais de 70 funcionários, incluindo 40 agentes comunitários de saúde, sete médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, entre outros profissionais.
Segundo a Prefeitura do Rio, a entrega faz parte de uma estratégia de combinar a expansão da oferta de serviços com a modernização da rede, aprimorando a experiência do usuário.
"O Rio de Janeiro passou, desde 2009, por uma revolução histórica da Atenção Primária, uma das maiores de todo o país. Mas o mundo não para de girar, a população cresce, novas demandas surgem e a rede de saúde precisa evoluir constantemente para acompanhar toda essa mudança. O novo modelo de clínica da família foi pensado para atender o panorama atual, inclusive as demandas que surgiram em razão das mudanças climáticas e das necessidades de enfrentarmos os efeitos do calor extremo, dando mais conforto tanto para os usuários quanto para os profissionais", afirmou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado.
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Moradora da região, Mirella Fabiana, de 49 anos, acompanhou de perto a transformação do espaço, desde quando ainda estava em obras. Com a clínica pronta e em funcionamento, ela retornou para conferir de perto as mudanças.
"É uma alegria ter a saúde tão próxima da gente, principalmente para os idosos da região. A clínica ficou muito bonita, moderna e bem cuidada. Ter acesso à saúde pública, com diferentes especialidades e um acompanhamento mais próximo, vai trazer muito conforto para os moradores", ressaltou.

Novo modelo

A inauguração da clínica marca uma nova etapa na evolução das unidades de Atenção Primária do município. A planta do prédio incorpora uma reformulação integral em relação ao modelo de Clínica da Família anterior, trazendo um maior conforto e bem-estar ao usuário desde o acolhimento.
Uma das principais inovações está na arquitetura inteiramente concebida para garantir o conforto térmico de usuários e profissionais. O edifício tem pé-direito mais alto e foi projetado para receber brises - elementos instalados na parte externa da unidade que reduzem a incidência direta dos raios solares e a entrada de calor sem bloquear a ventilação. O recurso também contribui para a economia de energia elétrica, ao aproveitar a iluminação natural.
A clínica terá climatização em todos os ambientes, inclusive os de circulação.

Conheça o homenageado

Hesio de Albuquerque Cordeiro foi médico, professor, pesquisador e um dos importantes nomes da Reforma Sanitária Brasileira. Formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), foi fundador do Instituto de Medicina Social da universidade e atuou na formulação de propostas que contribuíram para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS).
Como presidente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), instituição que precedeu a criação do SUS, defendeu a ampliação do acesso à saúde e à uma assistência pública mais universal e igualitária.
Também foi um dos defensores do Programa Saúde da Família, modelo de atenção que valoriza o cuidado próximo às comunidades e a prevenção de doenças. Sua trajetória foi marcada pela defesa de uma saúde pública gratuita, universal e voltada à redução das desigualdades, valores que permanecem fundamentais para o SUS e para a atenção básica à saúde.