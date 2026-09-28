O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação

Publicado 28/09/2026 10:59





Na ocasião, uma criança de 12 anos também teve a mochila atingida por um disparo na saída da escola, na Rua André Rocha, nas proximidades da Comunidade dos Dois Irmãos. De acordo com testemunhas, o menino chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A Polícia Civil investiga as mortes dos irmãos Douglas Nogueira, 26 anos, e C. N., 17, baleados durante um tiroteio em Curicica , na Zona Sudoeste, na tarde da última sexta-feira (25). O sepultamento dos dois ocorre nesta segunda-feira (28), no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio.Na ocasião, uma criança de 12 anos também teve a mochila atingida por um disparo na saída da escola, na Rua André Rocha, nas proximidades da Comunidade dos Dois Irmãos. De acordo com testemunhas, o menino chegou a ser levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o tiro atravessou o material escolar do menino, atingindo livros e cadernos. De acordo com os familiares, ele passa bem e já está em casa.



Ainda na ação, um outro homem identificado como George de Lima Passos, de 60 anos, também ficou ferido. Ele permanece internado nesta segunda-feira (28) também no Hospital Municipal Lourenço Jorge. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde do paciente é estável.



Moradores relataram que o ataque ocorreu por volta das 17h, quando criminosos chegaram em um carro amarelo e atiraram na direção dos irmãos, que morreram ainda no local. Em seguida, os bandidos fugiram.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e encontraram as vítimas baleadas. A área chegou a ser isolada para perícia.



Em entrevista ao à TV Globo, a mãe dos rapazes, a comerciante Tânia Nogueira, contou que estava na lanchonete da família quando ouviu os disparos. Os filhos conversavam nas proximidades do estabelecimento.



"Eu estava no meio da loja. Só sei que, do nada, aquele tiro. Os dois estavam ali, conversando. Eu me escondi mais ainda, para trás. Quando fui ver, olhei por baixo e só vi o bracinho do meu bebê lá, caído.""Eu não tive reação. Não quis olhar na hora. Só vi o bracinho do meu filho mais novo caído e fiquei parada. Fiquei paralisada"



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes. Diligências estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do confronto

Violência recorrente





No último dia 18, a Polícia Milita r intensificou o policiamento na região de Jacarepaguá após intenso tiroteio registrado na noite anterior. Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma operação para reprimir o crime organizado nas comunidades da Chacrinha e do Jordão, entre os bairros Tanque e Praça Seca, na Zona Sudoeste.