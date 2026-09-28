Nick Frazão deixou a prisão sendo recebida por amigas - Reprodução / Redes Sociais

Nick Frazão deixou a prisão sendo recebida por amigasReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/09/2026 12:26

Nick saiu da penitenciária sob gritos de que a "justiça foi feita". Para um vídeo gravado para redes sociais, a influencer deu um recado: "a mídia falar o que quer, mas a Justiça determina o que é".

Em seu perfil no Instagram, no qual acumula mais de 100 mil seguidores, Nicolly publicou que aproveitou o domingo (27) para curtir com quem a ama e com quem nunca largou sua mão. Ela ainda afirmou que emitirá um posicionamento nesta segunda-feira (28).

A influencer foi presa, em 3 de agosto desse ano , por suspeita de roubar um cordão de ouro avaliado em aproximadamente R$ 14 mil. Segundo as investigações, o crime aconteceu depois da contratação de um programa sexual, em São Cristóvão, na Zona Norte.

De acordo com a 17ª DP (São Cristóvão), a vítima contratou o serviço nas proximidades da Rua Ceará, na Vila Mimosa. Após isso, foi atraída para dentro de um carro, modelo Hyundai Creta. No entanto, houve a desistência do programa, pois ela percebeu uma situação diferente da inicialmente apresentada.

Depois da desistência, a suspeita teria agredido o cliente, roubado seu cordão e o lançado ao solo enquanto fugia com o automóvel.

Durante a investigação, a vítima reconheceu formalmente a investigada, por reconhecimento fotográfico, e identificou seu perfil nas redes sociais. A 17ª DP pediu a prisão temporária da influenciadora.

Agentes da distrital, com apoio de policiais da 28ª DP (Praça Seca) e da 44ª DP (Paciência), encontraram Nicolly em uma casa de alto padrão, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. As equipes também localizaram um veículo que possui as mesmas características do utilizado no roubo.

No decorrer das buscas, foram apreendidos um bastão de beisebol temático da Barbie, um bastão retrátil, um spray de pimenta e uma faca, objetos que estavam dentro do carro.

Histórico criminal

A apuração sobre o caso revelou semelhanças com outro procedimento analisado pela 17ª DP, no qual a influencer já havia sido apontada como autora de crimes praticados na região da Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, usando um automóvel com as mesmas características.

Em 2014, Nicolly foi presa por suspeita de assaltar turistas na Lapa, na região central do Rio. Na época, ela era investigada por integrar uma quadrilha de travestis.

Nick Frazão mantém forte presença nas redes sociais, onde tem mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Ela já postou fotos de viagens pelo Brasil, França, Inglaterra, Dubai e Maldivas. Nicolly também apresenta um podcast.