Cristiano Gonçalves Figueira, tinha 31 anos e era casadoReprodução/Redes sociais
De acordo com informações apuradas pela polícia, Cristiano estava no estabelecimento quando um homem armado chegou ao local e efetuou diversos disparos. Segundo as primeiras informações, o homem procurava o autor de uma agressão contra seu filho e recebeu a informação de que o responsável usava uma camiseta verde. A vítima vestia uma roupa com características semelhantes.
Vídeos gravados por frequentadores mostram o momento em que o criminoso caminha em direção à vítima armado. Em seguida, ele dispara contra o lutador e ainda efetua um tiro para o alto antes de fugir.
Cristiano foi atingido por pelo menos três disparos à queima-roupa. Amigos o socorreram e o levaram para o Hospital Estadual Carlos Chagas, também em Marechal Hermes, mas ele não resistiu aos ferimentos.
Segundo o comando do 9º BPM (Rocha Miranda), policiais militares foram acionados após a entrada de um homem baleado na unidade de saúde. A corporação destacou que não havia operação policial em andamento na região no momento do crime e que a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.
Em nota, a DHC informou que diligências seguem em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.
A morte provocou grande comoção entre familiares, amigos e colegas do esporte. Nas redes sociais, a esposa de Cristiano, a atleta Beatriz Gomes, publicou uma homenagem emocionada ao marido, lembrando a trajetória construída ao lado dele.
"Você me inspirou e me incentivou a crescer no esporte. Sempre acreditou em mim, elogiou o meu potencial e me fez acreditar que eu poderia chegar muito mais longe. Foi um grande pai, um excelente profissional, um marido dedicado e, acima de tudo, o meu melhor amigo", escreveu.
Na publicação, ela também destacou os planos interrompidos pela tragédia e prometeu seguir em busca dos objetivos que compartilhava com o companheiro.
"Vou cumprir a promessa que te fiz. Vou ser a grande campeã que você sempre acreditou que eu poderia ser. Cada conquista terá um pedacinho seu, porque você fez parte da pessoa e da atleta que eu me tornei", afirmou.
O velório de Cristiano foi realizado nesta segunda-feira (28). O sepultamento aconteceu no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. Até o momento, o autor dos disparos não foi localizado.
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